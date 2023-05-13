13 мая 2023
12 мая 2023

В коттеджном поселке Тюменской области 400 домов остались без света

© Служба новостей «URA.RU»
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Прошло уже около суток с тех пор, как произошла авария на сетях Фото:

Жители 400 домов коттеджного поселка «Зубаревские просторы», расположенного между деревней Зубарево и селом Перевалово (Тюменской области), уже почти сутки находятся без электричества. Об этом сообщил житель поселка Николай Игнатьев журналисту URA.RU.

«Примерно 400 домов коттеджного поселка „Зубаревские просторы“ находятся без света. Утром 14 мая будет уже около суток, как произошла авария на сетях компании „Дорстрой“. Работы по восстановлению подачи электричества не ведутся. Учитывая пожароопасный режим, любое возгорание чревато непредсказуемыми последствиями, так как скважины не работают», — рассказывает житель поселка.

По его словам, ситуация патовая, потому что никто не берет трубку. Поставщик электроэнергии — «Газпром энергосбыт Тюмень» тоже не отвечает на звонки.

Агентство направило запрос в электросетевую организацию «Дорстрой» и поставщику электроэнергии «Газпром энергосбыт Тюмень». Ответы на них ожидаются.

Ранее писали, что жители села Успенка (Тюменской области) вынуждены ходить по дому в валенках из-за отсутствия отопления. Энергосбытовая компания «Газпром энергосбыт Тюмень» (в прошлом «Тюмень Энерго») игнорирует заявки, не отвечает на звонки! Также автор добавил, что такая проблема у жителей села существует уже несколько лет, но обслуживающая компания никаких мер не принимает.

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Жители 400 домов коттеджного поселка «Зубаревские просторы», расположенного между деревней Зубарево и селом Перевалово (Тюменской области), уже почти сутки находятся без электричества. Об этом сообщил житель поселка Николай Игнатьев журналисту URA.RU. «Примерно 400 домов коттеджного поселка „Зубаревские просторы“ находятся без света. Утром 14 мая будет уже около суток, как произошла авария на сетях компании „Дорстрой“. Работы по восстановлению подачи электричества не ведутся. Учитывая пожароопасный режим, любое возгорание чревато непредсказуемыми последствиями, так как скважины не работают», — рассказывает житель поселка. По его словам, ситуация патовая, потому что никто не берет трубку. Поставщик электроэнергии — «Газпром энергосбыт Тюмень» тоже не отвечает на звонки. Агентство направило запрос в электросетевую организацию «Дорстрой» и поставщику электроэнергии «Газпром энергосбыт Тюмень». Ответы на них ожидаются. Ранее писали, что жители села Успенка (Тюменской области) вынуждены ходить по дому в валенках из-за отсутствия отопления. Энергосбытовая компания «Газпром энергосбыт Тюмень» (в прошлом «Тюмень Энерго») игнорирует заявки, не отвечает на звонки! Также автор добавил, что такая проблема у жителей села существует уже несколько лет, но обслуживающая компания никаких мер не принимает.
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© Служба новостей «URA.RU»
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