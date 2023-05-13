Курганская команда не прошла в полуфинал Высшей лиги КВН

14 мая 2023 в 06:12 Размер текста - 17 +

Игру «Джентльмены удачи» завершили с активом в 13,8 балла Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Курганская команда «Джентльмены удачи» заняла второе место в третьем четвертьфинале Высшей лиги КВН, что не дало им право пробиться в полуфинал напрямую. Теперь юмористам предстоит выступить на Кубке мэра Москвы, чтобы пройти дальше, указано на официальном сайте клуба. «Напрямую в полуфинал идут „Ровеньки“. С командами „Красный Лис“ и» Джентльмены удачи« мы увидимся на Кубке, а „Зеленому чемодану“ говорим „спасибо“ и надеемся на встречу в следующей сезоне», — сообщается в финале текстовой онлайн-трансляции. По итогу двух конкурсов курганские юмористы занимали третье место. Все решило музыкальное домашнее задание. Его открывали «Джентльмены удачи». В своем выступлении они шутили о том, что Курган — это столица разных музыкальных жанров. Жюри за домашнюю заготовку выставило все пятерки. Команда из Кургана впервые представляет Зауралье в Высшей лиге КВН. «Джентльмены удачи» попали в сезон после успешного выступления на фестивале в Сочи. В прошедших играх члены жюри выделяли капитана команды Алихана Шериева. А телеведущая Алла Михеева назвала его своим «любимчиком».

Курганская команда «Джентльмены удачи» заняла второе место в третьем четвертьфинале Высшей лиги КВН, что не дало им право пробиться в полуфинал напрямую. Теперь юмористам предстоит выступить на Кубке мэра Москвы, чтобы пройти дальше, указано на официальном сайте клуба. «Напрямую в полуфинал идут „Ровеньки“. С командами „Красный Лис“ и» Джентльмены удачи« мы увидимся на Кубке, а „Зеленому чемодану“ говорим „спасибо“ и надеемся на встречу в следующей сезоне», — сообщается в финале текстовой онлайн-трансляции. По итогу двух конкурсов курганские юмористы занимали третье место. Все решило музыкальное домашнее задание. Его открывали «Джентльмены удачи». В своем выступлении они шутили о том, что Курган — это столица разных музыкальных жанров. Жюри за домашнюю заготовку выставило все пятерки. Команда из Кургана впервые представляет Зауралье в Высшей лиге КВН. «Джентльмены удачи» попали в сезон после успешного выступления на фестивале в Сочи. В прошедших играх члены жюри выделяли капитана команды Алихана Шериева. А телеведущая Алла Михеева назвала его своим «любимчиком».