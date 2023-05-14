В Тюменской области прогнозируют стихийные бедствия

15 мая 2023 в 18:23 Размер текста - 17 +

Из-за высокого класса горимости лесов и порывистого ветра огонь может распространяться с повышенной скоростью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сильные порывы ветра до 15 метров в секунду ожидаются в Тюменской области 16 мая, вкупе с высоким классом горимости лесов погода может привести к стихийным бедствиям. Такой прогноз на своем сайте представил региональный Гидрометцентр. «Тюменская область: 16 мая с 08:00 до 20:00 местами порывы северо-западного ветра до 15 м/с. Предупреждение об опасной погоде: имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — говорится в прогнозе тюменских синоптиков. Метеорологи также предупредили о наступлении на территории региона пятого класса горимости лесов по шкале Нестерова. Об этом URA.RU писало ранее. В тандеме с порывистым ветром угроза быстрого распространения огня от природных пожаров возрастает. С 3 апреля в Тюменской области действует запрет на посещение лесов и разведение открытого огня. С 7 мая в регионе также объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Сильные порывы ветра до 15 метров в секунду ожидаются в Тюменской области 16 мая, вкупе с высоким классом горимости лесов погода может привести к стихийным бедствиям. Такой прогноз на своем сайте представил региональный Гидрометцентр. «Тюменская область: 16 мая с 08:00 до 20:00 местами порывы северо-западного ветра до 15 м/с. Предупреждение об опасной погоде: имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — говорится в прогнозе тюменских синоптиков. Метеорологи также предупредили о наступлении на территории региона пятого класса горимости лесов по шкале Нестерова. Об этом URA.RU писало ранее. В тандеме с порывистым ветром угроза быстрого распространения огня от природных пожаров возрастает. С 3 апреля в Тюменской области действует запрет на посещение лесов и разведение открытого огня. С 7 мая в регионе также объявлен режим чрезвычайной ситуации.