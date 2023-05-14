14 мая 2023

В Тюменской области прогнозируют стихийные бедствия

© Служба новостей «URA.RU»
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Лесной пожар на озере Глухое. Свердловская область, пожар, огонь, лес горит, лесной пожар, пожар в лесу
Из-за высокого класса горимости лесов и порывистого ветра огонь может распространяться с повышенной скоростью Фото:

Сильные порывы ветра до 15 метров в секунду ожидаются в Тюменской области 16 мая, вкупе с высоким классом горимости лесов погода может привести к стихийным бедствиям. Такой прогноз на своем сайте представил региональный Гидрометцентр.

«Тюменская область: 16 мая с 08:00 до 20:00 местами порывы северо-западного ветра до 15 м/с. Предупреждение об опасной погоде: имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — говорится в прогнозе тюменских синоптиков.

Метеорологи также предупредили о наступлении на территории региона пятого класса горимости лесов по шкале Нестерова. Об этом URA.RU писало ранее. В тандеме с порывистым ветром угроза быстрого распространения огня от природных пожаров возрастает.

С 3 апреля в Тюменской области действует запрет на посещение лесов и разведение открытого огня. С 7 мая в регионе также объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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Сильные порывы ветра до 15 метров в секунду ожидаются в Тюменской области 16 мая, вкупе с высоким классом горимости лесов погода может привести к стихийным бедствиям. Такой прогноз на своем сайте представил региональный Гидрометцентр. «Тюменская область: 16 мая с 08:00 до 20:00 местами порывы северо-западного ветра до 15 м/с. Предупреждение об опасной погоде: имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — говорится в прогнозе тюменских синоптиков. Метеорологи также предупредили о наступлении на территории региона пятого класса горимости лесов по шкале Нестерова. Об этом URA.RU писало ранее. В тандеме с порывистым ветром угроза быстрого распространения огня от природных пожаров возрастает. С 3 апреля в Тюменской области действует запрет на посещение лесов и разведение открытого огня. С 7 мая в регионе также объявлен режим чрезвычайной ситуации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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