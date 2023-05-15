15 мая 2023

Моро поделился деталями встречи с министром МЧС

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит главы МЧС Александра Куренкова в микрорайон Смолино. Курган, куренков александр
Александр Куренков заверил, что по итогам поездки представит Правительству РФ свои предложения Фото:

Губернатором Тюменской области Александром Моором вместе с министром МЧС России Александр Куренков встретились с жителями села Успенка (Тюменского района), которое пострадало от природного пожара. Об этом сообщает губернатор региона в своем telegram-канале. На встречи они решили все вопросы, и получили обратную связь от жителей сгоревшего села.

«На встречи мы получили обратную связь от погорельцев о выделении средств на первоочередные нужды. Рассказали землякам о подписанном 15 мая постановлении о мерах поддержки. Жители подняли на встрече и вопросы федерального уровня. Например, как владельцу участка, который примыкает к лесу, обезопасить себя?» — сообщается в telegram-канал.

По словам Моора, выплаты получат быстро в течение 2-3 дней, если у людей документы в порядке. Тем, у кого документы сгорели, власти региона уже помогают восстановить их.

Министр прилетел в Успенку по поручению президента России и хотел оценить ситуацию на месте. Александр Куренков заверил, что по итогам поездки представит Правительству РФ свои предложения.

Ранее в Тюмень прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Он планировал встретиться с губернатором региона Александром Моором.

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Губернатором Тюменской области Александром Моором вместе с министром МЧС России Александр Куренков встретились с жителями села Успенка (Тюменского района), которое пострадало от природного пожара. Об этом сообщает губернатор региона в своем telegram-канале. На встречи они решили все вопросы, и получили обратную связь от жителей сгоревшего села. «На встречи мы получили обратную связь от погорельцев о выделении средств на первоочередные нужды. Рассказали землякам о подписанном 15 мая постановлении о мерах поддержки. Жители подняли на встрече и вопросы федерального уровня. Например, как владельцу участка, который примыкает к лесу, обезопасить себя?» — сообщается в telegram-канал. По словам Моора, выплаты получат быстро в течение 2-3 дней, если у людей документы в порядке. Тем, у кого документы сгорели, власти региона уже помогают восстановить их. Министр прилетел в Успенку по поручению президента России и хотел оценить ситуацию на месте. Александр Куренков заверил, что по итогам поездки представит Правительству РФ свои предложения. Ранее в Тюмень прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Он планировал встретиться с губернатором региона Александром Моором.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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