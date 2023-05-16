Тюменские власти запретили добровольцам патрулировать леса, потому что это незаконно

С 3 апреля 2023 года жителям Тюменской области запрещено посещать леса Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России 2023

Волонтерам и добровольцам запрещено патрулировать леса в Тюменской области, потому что это противоречит требованиям особого противопожарного режима и режима ЧС, введенным на территории региона. Об этом URA.RU рассказали в Информационном центре правительства Тюменской области. При этом, несколько дней назад Инфоцентр призывал тюменцев принять участие в патрулировании потенциально пожароопасных участков.

«Привлечение добровольцев и волонтеров для патрулирования лесов на предмет соблюдения гражданами требований особого противопожарного режима не предусмотрено действующим законодательством. Добровольцы не имеют статуса должностных лиц, поэтому в условиях особого противопожарного режима и режима ЧС, когда действует запрет на посещение лесов, также как другие гражданские лица не имеют права пребывать на землях лесного фонда с какой-либо целью», — сообщили URA.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Несмотря на это, 9 мая правительственный Инфоцентр обратился к тюменцам с предложением выйти на патрулирование пожароопасных участков. «Официально. В Тюмени и Тюменском районе нужны добровольцы для сортировки и транспортировки собранной гуманитарной помощи, разбора завалов после пожаров и патрулирования потенциально пожароопасных участков», — указано в сообщении Информационного центра от 9 мая 2023 года.

Там добавили, что добровольцы также не имеют права принимать участие в тушении пожаров без спецподготовки, поскольку эта работа связана с риском для жизни. Для этого необходимо пройти обучение и быть членом профильной добровольческой организации.

Ранее агентство писало о том, что с 3 апреля в Тюменской области действует особый противопожарный режим. Жителям региона категорически запрещено ходить в леса, жечь костры и пользоваться пиротехникой.