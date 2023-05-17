В Курганской области мать пожаловалась, что учитель стукнула ребенка по голове

В школе и отделе образования назвали жалобу матери клеветой Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Жительница Шатровского округа Курганской области пожаловалась, что педагог стукнула ученицу третьего класса по голове и оскорбила во время урока. Об этом женщина рассказала URA.RU. В отделе образования округа заявили, что информация не соответствует действительности, а школа, возможно, направит встречную жалобу на женщину за клевету.

«Дочь — ученица третьего класса приехала из школы и с порога рассказа, что учительница стукнула ее по голове и оскорбила в классе при всех. Сказала, что учитель вызвала дочь к доске, дочь не смогла решить пример. Педагог подошла к ребенку и настучала по голове, назвала тупой. Я позвонила адвокату, написала заявление в полицию, они будут разбираться. Хочу, чтобы такого педагога не было в школе: если она моего ребенка тронула, может и других детей», — рассказала мать ученицы. Она подчеркнула, что верит дочери.

Руководитель отдела образования администрации Шатровского округа Жанна Подаруева сообщила URA.RU, что по жалобе была проведена ведомственная проверка. «Информация не подтвердилась. Были опрошены дети, родители, учителя. Сейчас прокуратура ведет проверку, по ее итогам, возможно, мы будем писать встречное заявление на родителей ребенка по факту клеветы», — сказала Подаруева. Она уточнила, что к педагогу нареканий ранее не было ни со стороны родителей, ни от учеников. Педагог со стажем, работала пионервожатой, воспитала несколько поколений. У школьницы нет проблем с успеваемостью и общением со сверстниками и педагогами.