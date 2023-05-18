Глава Росавтодора заявил, что большинство курганцев довольны качеством дорог

Глава Росавтодора Новиков: 60% населения Курганской области довольны качеством дорог

19 мая 2023 в 01:30 Размер текста - 17 +

В регионе показатель удовлетворенности граждан качеством дорог выше, чем в среднем по стране Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Большинство населения Курганской области удовлетворены качеством автомобильных дорог в регионе. Об этом заявил глава Росавтодора Роман Новиков. «Если в целом по России показатель удовлетворенности граждан качеством и доступностью автодорог составил 52%, то в регионах УрФО он чуть выше — 54,1%. И если говорить о Курганской области, с удовлетворением отмечу, что тут показатель выше среднего по России (58%). <…> Население Курганской области высоко оценило реализацию проекта „Безопасные качественные дороги“. <…> В 2022 году показатель составил 55,1% в УрФО и 60% по Курганской области», — подчеркнул Роман Новиков, указано на странице правительства региона в соцсети «ВКонтакте». Новиков прибыл в область с двухдневным рабочим визитом 17 мая. Он побывал на курганских строящихся объектах дорожного хозяйства, в том числе на Чеховском мосту. Губернатор региона Вадим Шумков намекнул главе Росавтодора о выделении денег на дублер мостовой конструкции.

Большинство населения Курганской области удовлетворены качеством автомобильных дорог в регионе. Об этом заявил глава Росавтодора Роман Новиков. «Если в целом по России показатель удовлетворенности граждан качеством и доступностью автодорог составил 52%, то в регионах УрФО он чуть выше — 54,1%. И если говорить о Курганской области, с удовлетворением отмечу, что тут показатель выше среднего по России (58%). <…> Население Курганской области высоко оценило реализацию проекта „Безопасные качественные дороги“. <…> В 2022 году показатель составил 55,1% в УрФО и 60% по Курганской области», — подчеркнул Роман Новиков, указано на странице правительства региона в соцсети «ВКонтакте». Новиков прибыл в область с двухдневным рабочим визитом 17 мая. Он побывал на курганских строящихся объектах дорожного хозяйства, в том числе на Чеховском мосту. Губернатор региона Вадим Шумков намекнул главе Росавтодора о выделении денег на дублер мостовой конструкции.