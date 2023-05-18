Губернатор Шумков срочно собрал курганских бизнесменов из-за пожаров

Курганских бизнесменов попросили поделиться деньгами на ликвидацию последствий ЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

Глава Курганской области Вадим Шумков срочно собрал представителей бизнеса. Власти хотят, чтобы предприниматели скинулись деньгами на устранение последствий после пожаров. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к сфере бизнеса.

«Шумков срочно собрал курганских бизнесменов из-за пожаров. Местные власти хотят, чтобы предприниматели скинулись деньгами на ликвидацию последствий ЧС. Также их просят оказать поддержку участникам СВО», — рассказал инсайдер.

URA.RU направило запрос в департамент информационной и внутренней политики Курганской области. На момент публикации ответ от пресс-службы правительства не был получен.

Ранее URA.RU писало, что в масштабных пожарах в Курганской области сгорело более пяти тысяч домой и строений. Пострадали тысячи людей, свыше 20 человек погибли. По словам глава региона Вадима Шумкова, ущерб от ЧС составил 2,5 млрд рублей.