18 мая 2023

Губернатор Шумков срочно собрал курганских бизнесменов из-за пожаров

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Внеочередное заседание городской думы. Курган, совещание, заседание, мужские руки
Курганских бизнесменов попросили поделиться деньгами на ликвидацию последствий ЧС Фото:
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Глава Курганской области Вадим Шумков срочно собрал представителей бизнеса. Власти хотят, чтобы предприниматели скинулись деньгами на устранение последствий после пожаров. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к сфере бизнеса.

«Шумков срочно собрал курганских бизнесменов из-за пожаров. Местные власти хотят, чтобы предприниматели скинулись деньгами на ликвидацию последствий ЧС. Также их просят оказать поддержку участникам СВО», — рассказал инсайдер.

URA.RU направило запрос в департамент информационной и внутренней политики Курганской области. На момент публикации ответ от пресс-службы правительства не был получен.

Ранее URA.RU писало, что в масштабных пожарах в Курганской области сгорело более пяти тысяч домой и строений. Пострадали тысячи людей, свыше 20 человек погибли. По словам глава региона Вадима Шумкова, ущерб от ЧС составил 2,5 млрд рублей.

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Глава Курганской области Вадим Шумков срочно собрал представителей бизнеса. Власти хотят, чтобы предприниматели скинулись деньгами на устранение последствий после пожаров. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к сфере бизнеса. «Шумков срочно собрал курганских бизнесменов из-за пожаров. Местные власти хотят, чтобы предприниматели скинулись деньгами на ликвидацию последствий ЧС. Также их просят оказать поддержку участникам СВО», — рассказал инсайдер. URA.RU направило запрос в департамент информационной и внутренней политики Курганской области. На момент публикации ответ от пресс-службы правительства не был получен. Ранее URA.RU писало, что в масштабных пожарах в Курганской области сгорело более пяти тысяч домой и строений. Пострадали тысячи людей, свыше 20 человек погибли. По словам глава региона Вадима Шумкова, ущерб от ЧС составил 2,5 млрд рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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