В Тюменской области разгорается природный пожар

В тушении пожара задействована авиация
новость из сюжетаЛесные пожары в России 2023
В Нижнетавдинском районе, вблизи деревни Нижние Тарманы разгорается природный пожар. Об этом сообщают очевидцы в городских соцсетях.
«И снова природный пожар в районе д. Нижние Тарманы Нижнетавдинского района. Реагировали 108 и 109 отдельные посты Противопожарной службы Тюменской области», — пишут в сообществе «Паблик Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».
Отмечается, что площадь пожара равна восьми гектарам, а в тушении огня задействован вертолет МИ-8. О пострадавших не сообщается. Агентство направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
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