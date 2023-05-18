18 мая 2023

В Тюменской области разгорается природный пожар

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Практические учения по ликвидации природного пожара. Свердловская область, село Сипавское, пожарная машина, пожар, пламя, огонь, возгорание, горит
В тушении пожара задействована авиация Фото:
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В Нижнетавдинском районе, вблизи деревни Нижние Тарманы разгорается природный пожар. Об этом сообщают очевидцы в городских соцсетях.

«И снова природный пожар в районе д. Нижние Тарманы Нижнетавдинского района. Реагировали 108 и 109 отдельные посты Противопожарной службы Тюменской области», — пишут в сообществе «Паблик Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что площадь пожара равна восьми гектарам, а в тушении огня задействован вертолет МИ-8. О пострадавших не сообщается. Агентство направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

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В Нижнетавдинском районе, вблизи деревни Нижние Тарманы разгорается природный пожар. Об этом сообщают очевидцы в городских соцсетях. «И снова природный пожар в районе д. Нижние Тарманы Нижнетавдинского района. Реагировали 108 и 109 отдельные посты Противопожарной службы Тюменской области», — пишут в сообществе «Паблик Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что площадь пожара равна восьми гектарам, а в тушении огня задействован вертолет МИ-8. О пострадавших не сообщается. Агентство направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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