В Тюменской области разгорается природный пожар

19 мая 2023 в 23:35 Размер текста - 17 +

В тушении пожара задействована авиация Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 В Нижнетавдинском районе, вблизи деревни Нижние Тарманы разгорается природный пожар. Об этом сообщают очевидцы в городских соцсетях. «И снова природный пожар в районе д. Нижние Тарманы Нижнетавдинского района. Реагировали 108 и 109 отдельные посты Противопожарной службы Тюменской области», — пишут в сообществе «Паблик Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что площадь пожара равна восьми гектарам, а в тушении огня задействован вертолет МИ-8. О пострадавших не сообщается. Агентство направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

В Нижнетавдинском районе, вблизи деревни Нижние Тарманы разгорается природный пожар. Об этом сообщают очевидцы в городских соцсетях. «И снова природный пожар в районе д. Нижние Тарманы Нижнетавдинского района. Реагировали 108 и 109 отдельные посты Противопожарной службы Тюменской области», — пишут в сообществе «Паблик Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что площадь пожара равна восьми гектарам, а в тушении огня задействован вертолет МИ-8. О пострадавших не сообщается. Агентство направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС по Тюменской области. Ответ на него ожидается.