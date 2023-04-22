22 апреля 2023

В свердловском городе придумали, как заставить людей прибираться

В Верхней Салде будут платить свердловчанам за участие в субботнике
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Субботник с областной думой. Курган , мешок с мусором, субботник, черный мешок
За лучшее фото с субботников пообещали сертификат на 1500 рублей в фотостудию Фото:

В Верхней Салде (Свердловская область) запустили конкурс на лучшее фото с субботников. Победитель получит сертификат на 1500 рублей в фотостудию, а за второе и третье место можно получить сертификат на 500 рублей в магазины для садоводов, сообщили в пресс-службе администрации Верхней Салды.

«Администрация округа и Молодежный центр объявляют конкурс на лучшее фото с субботников! Главный приз — сертификат номиналом 1500 рублей на фотосессию. Победители, занявшие второе и третье места, получат сертификаты номиналом 500 рублей от магазинов „Садовод“ и „Усадьба“», — сообщили в пресс-службе администрации Верхней Салды.

Для участия в конкурсе территория не имеет значения, прибираться можно возле школ, во дворе домов или на других общественных территориях. Участвовать в конкурсе свердловчанам предлагают до 28 апреля включительно.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижнем Тагиле (Свердловская область) более тысячи горожан участвуют в весенних субботниках, глава города пообещал лично присоединиться к свердловчанам. Также агентство рассказывало, что депутат Екатеринбургской гордумы Алексей Вихарев собрал больше 100 человек на субботник в летнем парке «Уралмаш».

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Верхней Салде (Свердловская область) запустили конкурс на лучшее фото с субботников. Победитель получит сертификат на 1500 рублей в фотостудию, а за второе и третье место можно получить сертификат на 500 рублей в магазины для садоводов, сообщили в пресс-службе администрации Верхней Салды. «Администрация округа и Молодежный центр объявляют конкурс на лучшее фото с субботников! Главный приз — сертификат номиналом 1500 рублей на фотосессию. Победители, занявшие второе и третье места, получат сертификаты номиналом 500 рублей от магазинов „Садовод“ и „Усадьба“», — сообщили в пресс-службе администрации Верхней Салды. Для участия в конкурсе территория не имеет значения, прибираться можно возле школ, во дворе домов или на других общественных территориях. Участвовать в конкурсе свердловчанам предлагают до 28 апреля включительно. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижнем Тагиле (Свердловская область) более тысячи горожан участвуют в весенних субботниках, глава города пообещал лично присоединиться к свердловчанам. Также агентство рассказывало, что депутат Екатеринбургской гордумы Алексей Вихарев собрал больше 100 человек на субботник в летнем парке «Уралмаш».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...