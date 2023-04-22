В свердловском городе придумали, как заставить людей прибираться

В Верхней Салде (Свердловская область) запустили конкурс на лучшее фото с субботников. Победитель получит сертификат на 1500 рублей в фотостудию, а за второе и третье место можно получить сертификат на 500 рублей в магазины для садоводов, сообщили в пресс-службе администрации Верхней Салды.
«Администрация округа и Молодежный центр объявляют конкурс на лучшее фото с субботников! Главный приз — сертификат номиналом 1500 рублей на фотосессию. Победители, занявшие второе и третье места, получат сертификаты номиналом 500 рублей от магазинов „Садовод“ и „Усадьба“», — сообщили в пресс-службе администрации Верхней Салды.
Для участия в конкурсе территория не имеет значения, прибираться можно возле школ, во дворе домов или на других общественных территориях. Участвовать в конкурсе свердловчанам предлагают до 28 апреля включительно.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижнем Тагиле (Свердловская область) более тысячи горожан участвуют в весенних субботниках, глава города пообещал лично присоединиться к свердловчанам. Также агентство рассказывало, что депутат Екатеринбургской гордумы Алексей Вихарев собрал больше 100 человек на субботник в летнем парке «Уралмаш».
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