21 мая 2023
20 мая 2023
19 мая 2023

Мэрия Кургана потратит около миллиона рублей на организацию ярмарок

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Мэрия потратит 913 тысяч рублей на техническое сопровождение ярмарки Фото:

Администрация Кургана потратит 913 тысяч рублей на организацию и техническое сопровождение городских ярмарок в праздничные дни. Определение поставщика завершено, сообщается на портале госзакупок.

«Объект закупки: техническое сопровождение торгово-ярмарочных мероприятий в Кургане. Начальная цена — 913 тысяч рублей. Услуги оказываются до пятого декабря 2023 года», — говорится на сайте.

В обязанности исполнителя входит транспортировка оборудования на адреса проведения мероприятий, их установка и контроль за использованием шатров, торговых палаток и прилавков. Как следует из технического задания, исполнитель должен вести журналы производства работ и техники безопасности на рабочем месте, а также соблюдать сохранность объектов, которые находятся на месте проведения ярмарки (опоры освещения, фасады зданий, памятники архитектуры и т. д.).

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Администрация Кургана потратит 913 тысяч рублей на организацию и техническое сопровождение городских ярмарок в праздничные дни. Определение поставщика завершено, сообщается на портале госзакупок. «Объект закупки: техническое сопровождение торгово-ярмарочных мероприятий в Кургане. Начальная цена — 913 тысяч рублей. Услуги оказываются до пятого декабря 2023 года», — говорится на сайте. В обязанности исполнителя входит транспортировка оборудования на адреса проведения мероприятий, их установка и контроль за использованием шатров, торговых палаток и прилавков. Как следует из технического задания, исполнитель должен вести журналы производства работ и техники безопасности на рабочем месте, а также соблюдать сохранность объектов, которые находятся на месте проведения ярмарки (опоры освещения, фасады зданий, памятники архитектуры и т. д.).
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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