Мэрия Кургана потратит около миллиона рублей на организацию ярмарок

22 мая 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

Мэрия потратит 913 тысяч рублей на техническое сопровождение ярмарки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Администрация Кургана потратит 913 тысяч рублей на организацию и техническое сопровождение городских ярмарок в праздничные дни. Определение поставщика завершено, сообщается на портале госзакупок. «Объект закупки: техническое сопровождение торгово-ярмарочных мероприятий в Кургане. Начальная цена — 913 тысяч рублей. Услуги оказываются до пятого декабря 2023 года», — говорится на сайте. В обязанности исполнителя входит транспортировка оборудования на адреса проведения мероприятий, их установка и контроль за использованием шатров, торговых палаток и прилавков. Как следует из технического задания, исполнитель должен вести журналы производства работ и техники безопасности на рабочем месте, а также соблюдать сохранность объектов, которые находятся на месте проведения ярмарки (опоры освещения, фасады зданий, памятники архитектуры и т. д.).

Администрация Кургана потратит 913 тысяч рублей на организацию и техническое сопровождение городских ярмарок в праздничные дни. Определение поставщика завершено, сообщается на портале госзакупок. «Объект закупки: техническое сопровождение торгово-ярмарочных мероприятий в Кургане. Начальная цена — 913 тысяч рублей. Услуги оказываются до пятого декабря 2023 года», — говорится на сайте. В обязанности исполнителя входит транспортировка оборудования на адреса проведения мероприятий, их установка и контроль за использованием шатров, торговых палаток и прилавков. Как следует из технического задания, исполнитель должен вести журналы производства работ и техники безопасности на рабочем месте, а также соблюдать сохранность объектов, которые находятся на месте проведения ярмарки (опоры освещения, фасады зданий, памятники архитектуры и т. д.).