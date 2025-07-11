МВД хочет ограничить пожилых водителей в управлении автомобилями

МВД: допускать пожилых водителей к управлению транспортом станет сложнее
© Служба новостей «URA.RU»
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Для пенсионеров могут изменить правила допуска к управлению машиной
Для пенсионеров могут изменить правила допуска к управлению машиной Фото:

МВД России считает необходимым усовершенствовать механизмы допуска граждан старшего возраста к управлению транспортом. Об этом говорится в проекте Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036-го.

«Механизмы определения допуска людей старшего поколения к участию в дорожном движении в качестве водителей нуждаются в совершенствовании», — сказано в документе. Он опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

В документе отмечается, что водители старше 60 лет чаще других становятся виновниками ДТП. Кроме того, на людей этой возрастной группы приходится свыше трети всех погибших пешеходов и велосипедистов. По оценке МВД, в ближайшие годы можно ожидать роста доли граждан старше 60 лет: к 2030 году их доля в составе населения составит 25,8%, а к 2036 году — почти 28%. Это приведет к увеличению числа уязвимых участников дорожного движения, что требует дополнительных мер по обеспечению безопасности на дорогах.

В стратегии предусмотрена доработка критериев оценки пригодности граждан старшего возраста к управлению транспортными средствами. Планируется усилить контроль за состоянием здоровья водителей, а также внедрять дополнительные меры профилактики ДТП с их участием.

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МВД России считает необходимым усовершенствовать механизмы допуска граждан старшего возраста к управлению транспортом. Об этом говорится в проекте Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036-го. «Механизмы определения допуска людей старшего поколения к участию в дорожном движении в качестве водителей нуждаются в совершенствовании», — сказано в документе. Он опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов. В документе отмечается, что водители старше 60 лет чаще других становятся виновниками ДТП. Кроме того, на людей этой возрастной группы приходится свыше трети всех погибших пешеходов и велосипедистов. По оценке МВД, в ближайшие годы можно ожидать роста доли граждан старше 60 лет: к 2030 году их доля в составе населения составит 25,8%, а к 2036 году — почти 28%. Это приведет к увеличению числа уязвимых участников дорожного движения, что требует дополнительных мер по обеспечению безопасности на дорогах. В стратегии предусмотрена доработка критериев оценки пригодности граждан старшего возраста к управлению транспортными средствами. Планируется усилить контроль за состоянием здоровья водителей, а также внедрять дополнительные меры профилактики ДТП с их участием.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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