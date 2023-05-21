21 мая 2023
20 мая 2023
19 мая 2023

Тюменские ученые обнаружили новый для России вид клещей

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Обновленная поликлиника Екатеринбургского клинического перинатального центра. Екатеринбург, диагностика, анализ, медицинское оборудование, микроскоп, медицина, врач, медик, микроскопический анализ
Обнаруженные клещи по размеру меньше миллиметра Фото:

В Западной Сибири обнаружили вид клещей, который до этого не встречался в России. Представителей семейства Linotetranidae нашли ученые ТюмГУ, о чем они рассказали в своем исследовании.

«Это первая находка линотетранид в России и самая северная в Евразии. Вероятнее всего, этот вид питается корнями растений. Клещи имеют микроскопически малые размеры — длина их тела чуть более 300 мкм. Это меньше, чем полмиллиметра», — передает РИА Новости слова ведущего научного сотрудника института X-Bio ТюмГУ Александра Хаустова.

По их информации, линотетранидов нет только на Антарктиде, однако чаще они встречаются в местах с теплым климатом. Их можно найти, например, в Турции, Италии или Иране.

Ученые также отметили, что вреда от этих клещей для растений практически нет. Многие виды семейства предпочитают селиться под землей и питаться корнями трав.

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В Западной Сибири обнаружили вид клещей, который до этого не встречался в России. Представителей семейства Linotetranidae нашли ученые ТюмГУ, о чем они рассказали в своем исследовании. «Это первая находка линотетранид в России и самая северная в Евразии. Вероятнее всего, этот вид питается корнями растений. Клещи имеют микроскопически малые размеры — длина их тела чуть более 300 мкм. Это меньше, чем полмиллиметра», — передает РИА Новости слова ведущего научного сотрудника института X-Bio ТюмГУ Александра Хаустова. По их информации, линотетранидов нет только на Антарктиде, однако чаще они встречаются в местах с теплым климатом. Их можно найти, например, в Турции, Италии или Иране. Ученые также отметили, что вреда от этих клещей для растений практически нет. Многие виды семейства предпочитают селиться под землей и питаться корнями трав.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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