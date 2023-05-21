Тюменские ученые обнаружили новый для России вид клещей

Обнаруженные клещи по размеру меньше миллиметра Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Западной Сибири обнаружили вид клещей, который до этого не встречался в России. Представителей семейства Linotetranidae нашли ученые ТюмГУ, о чем они рассказали в своем исследовании.

«Это первая находка линотетранид в России и самая северная в Евразии. Вероятнее всего, этот вид питается корнями растений. Клещи имеют микроскопически малые размеры — длина их тела чуть более 300 мкм. Это меньше, чем полмиллиметра», — передает РИА Новости слова ведущего научного сотрудника института X-Bio ТюмГУ Александра Хаустова.

По их информации, линотетранидов нет только на Антарктиде, однако чаще они встречаются в местах с теплым климатом. Их можно найти, например, в Турции, Италии или Иране.

Ученые также отметили, что вреда от этих клещей для растений практически нет. Многие виды семейства предпочитают селиться под землей и питаться корнями трав.