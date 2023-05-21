21 мая 2023
20 мая 2023
19 мая 2023

Чиновник депспорта занял высокий пост в соцзащите ЯНАО. Инсайд URA.RU подтвердился

Пост замдиректора департамента соцзащиты ЯНАО занял Асо Солиев
© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, дума, заседание, руки чиновника
Первым замдиректора департамента соцзащиты стал управленец из спорта Фото:

Чиновник департамента по физической культуре и спорту ЯНАО Асо Солиев занял пост первого заместителя директора окружного департамента соцзащиты. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона.

«Асо Солиев назначен на должность первого заместителя директора департамента соцзащиты ЯНАО», — сообщили в правительстве. Он являлся выпускником школы кадрового резерва.

Ранее источники URA.RU сообщали, что Солиева готовят на должность в департамент соцзащиты. Его стремительный карьерный рост связали с участием в ямальской школе кадрового резерва.

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Чиновник департамента по физической культуре и спорту ЯНАО Асо Солиев занял пост первого заместителя директора окружного департамента соцзащиты. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона. «Асо Солиев назначен на должность первого заместителя директора департамента соцзащиты ЯНАО», — сообщили в правительстве. Он являлся выпускником школы кадрового резерва. Ранее источники URA.RU сообщали, что Солиева готовят на должность в департамент соцзащиты. Его стремительный карьерный рост связали с участием в ямальской школе кадрового резерва.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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