Первым замдиректора департамента соцзащиты стал управленец из спорта
Чиновник департамента по физической культуре и спорту ЯНАО Асо Солиев занял пост первого заместителя директора окружного департамента соцзащиты. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона.
«Асо Солиев назначен на должность первого заместителя директора департамента соцзащиты ЯНАО», — сообщили в правительстве. Он являлся выпускником школы кадрового резерва.
Ранее источники URA.RU сообщали, что Солиева готовят на должность в департамент соцзащиты. Его стремительный карьерный рост связали с участием в ямальской школе кадрового резерва.
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