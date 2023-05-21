21 мая 2023
20 мая 2023

Курганский дизайнер провела модный показ в Тюмени. Видео

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Ekaterinburg Fashion Week (день второй). Екатеринбург, модели, fashion, показ, модный показ, мода, неделя моды
Курганский дизайнер провела модный показ своей коллекция одежды Фото:

Дизайнер Елена Медведева из Кургана провела показ своей коллекции одежды в Тюмени. Об этом модельер сообщила в группе «Дизайн-студия Лены Медведева» в социальной сети «ВКонтакте».

«Хочу Выразить свою благодарность моим подругам. Без вас бы не состоялся мой маленький показ в славном городе Тюмень», — пишет в своем посте модельер.

Дизайнер также занимается волонтерской деятельностью. Медведева руководит частным приютом для кошек «9 жизней». Сотрудники приюта помогают бездомным питомцам, после чего помогают найти новых хозяев.

Ранее URA.RU писало, что бывший курганский политик Анастасия Воропаева создала собственный бренд одежды. Девушка уже устраивает свои модные показы.

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Дизайнер Елена Медведева из Кургана провела показ своей коллекции одежды в Тюмени. Об этом модельер сообщила в группе «Дизайн-студия Лены Медведева» в социальной сети «ВКонтакте». «Хочу Выразить свою благодарность моим подругам. Без вас бы не состоялся мой маленький показ в славном городе Тюмень», — пишет в своем посте модельер. Дизайнер также занимается волонтерской деятельностью. Медведева руководит частным приютом для кошек «9 жизней». Сотрудники приюта помогают бездомным питомцам, после чего помогают найти новых хозяев. Ранее URA.RU писало, что бывший курганский политик Анастасия Воропаева создала собственный бренд одежды. Девушка уже устраивает свои модные показы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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