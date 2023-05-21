Курганский дизайнер провела модный показ в Тюмени. Видео

22 мая 2023 в 13:40 Размер текста - 17 +

Курганский дизайнер провела модный показ своей коллекция одежды Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Дизайнер Елена Медведева из Кургана провела показ своей коллекции одежды в Тюмени. Об этом модельер сообщила в группе «Дизайн-студия Лены Медведева» в социальной сети «ВКонтакте». «Хочу Выразить свою благодарность моим подругам. Без вас бы не состоялся мой маленький показ в славном городе Тюмень», — пишет в своем посте модельер. Дизайнер также занимается волонтерской деятельностью. Медведева руководит частным приютом для кошек «9 жизней». Сотрудники приюта помогают бездомным питомцам, после чего помогают найти новых хозяев. Ранее URA.RU писало, что бывший курганский политик Анастасия Воропаева создала собственный бренд одежды. Девушка уже устраивает свои модные показы.

Дизайнер Елена Медведева из Кургана провела показ своей коллекции одежды в Тюмени. Об этом модельер сообщила в группе «Дизайн-студия Лены Медведева» в социальной сети «ВКонтакте». «Хочу Выразить свою благодарность моим подругам. Без вас бы не состоялся мой маленький показ в славном городе Тюмень», — пишет в своем посте модельер. Дизайнер также занимается волонтерской деятельностью. Медведева руководит частным приютом для кошек «9 жизней». Сотрудники приюта помогают бездомным питомцам, после чего помогают найти новых хозяев. Ранее URA.RU писало, что бывший курганский политик Анастасия Воропаева создала собственный бренд одежды. Девушка уже устраивает свои модные показы.