В Кургане будут судить четырех участников ОПГ

Курганское ОПГ задержали летом 2022 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане будут судить создателей организованной преступной группы (ОПГ), которая занималась сбытом наркотиков. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления Следственного комитета.

«Следственными органами во взаимодействии с оперативными сотрудниками УМВД России по Курганской области пресечена деятельность ОПГ, которая занималась сбытом наркотических средств посредством сети «Интернет». По версии следствия, четверо подысканных организатором жителей Кургана выполняли функции «оптового курьера» и «закладчиков», — указано на сайте Следкома.

Сообщается, что среди участников ОПГ был один несовершеннолетний. Как указано на сайте, для своей незаконной деятельности курганцы снимали квартиру. Все деньги они получали на банковскую карту. Участников ОПГ задержали летом 2022 года. В их квартире нашли более двух десятков пакетов с наркотическим средством. Организатора преступной группы будут судить отдельно.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане будут судить ОПГ выходцев из Средней Азии. Участники преступной группы собирались заниматься сбытом наркотических вещества.