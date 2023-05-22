22 мая 2023

В Кургане будут судить четырех участников ОПГ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оглашение приговора воспитанникам Кипельского детского дома. поселок Юргамыш , осужденные, арест, зал суда, судебное заседание, наручники
Курганское ОПГ задержали летом 2022 года Фото:

В Кургане будут судить создателей организованной преступной группы (ОПГ), которая занималась сбытом наркотиков. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления Следственного комитета.

«Следственными органами во взаимодействии с оперативными сотрудниками УМВД России по Курганской области пресечена деятельность ОПГ, которая занималась сбытом наркотических средств посредством сети «Интернет». По версии следствия, четверо подысканных организатором жителей Кургана выполняли функции «оптового курьера» и «закладчиков», — указано на сайте Следкома.

Сообщается, что среди участников ОПГ был один несовершеннолетний. Как указано на сайте, для своей незаконной деятельности курганцы снимали квартиру. Все деньги они получали на банковскую карту. Участников ОПГ задержали летом 2022 года. В их квартире нашли более двух десятков пакетов с наркотическим средством. Организатора преступной группы будут судить отдельно.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане будут судить ОПГ выходцев из Средней Азии. Участники преступной группы собирались заниматься сбытом наркотических вещества.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане будут судить создателей организованной преступной группы (ОПГ), которая занималась сбытом наркотиков. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления Следственного комитета. «Следственными органами во взаимодействии с оперативными сотрудниками УМВД России по Курганской области пресечена деятельность ОПГ, которая занималась сбытом наркотических средств посредством сети «Интернет». По версии следствия, четверо подысканных организатором жителей Кургана выполняли функции «оптового курьера» и «закладчиков», — указано на сайте Следкома. Сообщается, что среди участников ОПГ был один несовершеннолетний. Как указано на сайте, для своей незаконной деятельности курганцы снимали квартиру. Все деньги они получали на банковскую карту. Участников ОПГ задержали летом 2022 года. В их квартире нашли более двух десятков пакетов с наркотическим средством. Организатора преступной группы будут судить отдельно. Ранее URA.RU писало, что в Кургане будут судить ОПГ выходцев из Средней Азии. Участники преступной группы собирались заниматься сбытом наркотических вещества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...