В селе Преображенка (Тюменской области, Тобольского района) при пожаре в жилом доме погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Тюменской области.
«Днем 23 мая поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Преображенка. Когда приехало первое подразделение пожарной охраны было заметно горение дома и надворных построек. Пожар был ликвидирован общей площадью 61 квадратный метр. К сожалению, один человек погиб», — пишут в пресс-службе ведомства.
Во время тушения было задействовано 9 человек личного состава и четыре единицы техники Главного управления МЧС по Тюменской области. Причина пожара на данный момент устанавливается.
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