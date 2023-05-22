В Тюменской области при пожаре в жилом доме погиб человек. Видео

23 мая 2023 в 23:37 Размер текста - 17 +

Во время тушения было задействовано 9 человек личного состава и четыре единицы техники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В селе Преображенка (Тюменской области, Тобольского района) при пожаре в жилом доме погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Тюменской области. «Днем 23 мая поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Преображенка. Когда приехало первое подразделение пожарной охраны было заметно горение дома и надворных построек. Пожар был ликвидирован общей площадью 61 квадратный метр. К сожалению, один человек погиб», — пишут в пресс-службе ведомства. Во время тушения было задействовано 9 человек личного состава и четыре единицы техники Главного управления МЧС по Тюменской области. Причина пожара на данный момент устанавливается.

В селе Преображенка (Тюменской области, Тобольского района) при пожаре в жилом доме погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Тюменской области. «Днем 23 мая поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Преображенка. Когда приехало первое подразделение пожарной охраны было заметно горение дома и надворных построек. Пожар был ликвидирован общей площадью 61 квадратный метр. К сожалению, один человек погиб», — пишут в пресс-службе ведомства. Во время тушения было задействовано 9 человек личного состава и четыре единицы техники Главного управления МЧС по Тюменской области. Причина пожара на данный момент устанавливается.