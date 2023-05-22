22 мая 2023

В Тюменской области при пожаре в жилом доме погиб человек. Видео

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Пожар в садовом товариществе Южный. Екатеринбург, пожароопасная обстановка, пожар на дачах, пожарные, пожароопасный период
Во время тушения было задействовано 9 человек личного состава и четыре единицы техники Фото:

В селе Преображенка (Тюменской области, Тобольского района) при пожаре в жилом доме погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Тюменской области.

«Днем 23 мая поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Преображенка. Когда приехало первое подразделение пожарной охраны было заметно горение дома и надворных построек. Пожар был ликвидирован общей площадью 61 квадратный метр. К сожалению, один человек погиб», — пишут в пресс-службе ведомства.

Во время тушения было задействовано 9 человек личного состава и четыре единицы техники Главного управления МЧС по Тюменской области. Причина пожара на данный момент устанавливается.

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В селе Преображенка (Тюменской области, Тобольского района) при пожаре в жилом доме погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Тюменской области. «Днем 23 мая поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Преображенка. Когда приехало первое подразделение пожарной охраны было заметно горение дома и надворных построек. Пожар был ликвидирован общей площадью 61 квадратный метр. К сожалению, один человек погиб», — пишут в пресс-службе ведомства. Во время тушения было задействовано 9 человек личного состава и четыре единицы техники Главного управления МЧС по Тюменской области. Причина пожара на данный момент устанавливается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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