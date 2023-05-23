23 мая 2023

Захарова подловила на слове представителя совета нацбезопасности США Кирби

Захарова: Гершкович не занимался журналистикой в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Мария Захарова высмеяла Кирби за его попытку оправдать Гершковича Фото:

В МИД РФ подловили на слове представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби, возмутившегося арестом американского журналиста Эвана Гершковича за шпионаж. С заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Журналистика — это не то, чем занимался Гершкович в Екатеринбурге. Журналистика — это то, чем занимался Ассанж и за что он находится в тюрьме из-за американского преследования», — написала она в Telegram. Так Мария Захарова ответила на слова Кирби о том, что Гершкович «вообще не должен находиться под арестом», ведь «журналистика — это не преступление».

В марте этого года Эван Гершкович перестал выходить на связь после того, как взял интервью у свердловского пиарщика Ярослава Ширшикова. Оказалось, что ФСБ РФ задержала журналиста за подозрение в шпионаже. В Центре общественных связей ФСБ РФ пояснили, что американец пытался добыть для правительства США сведения, составляющие государственную тайну. По словам источника, Гершкович пытался добыть информацию о работе «Уралвагонзавода», который считается главным танковым заводом РФ. Следователи ФСБ РФ попросили отправить Гершковича под арест в СИЗО, чего добились — журналиста решили оставить за решеткой на два месяца. Президент США Джо Байден попросил отпустить его. Также власти США хотели рассмотреть возможность частичного ослабления санкций в рамках сделки по обмену заключенными. Отмечается, что более сорока мировых изданий и журналистских объединений подписали письмо с обращением в адрес посла РФ в США Анатолия Антонова с просьбой освободить Гершковича.

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В МИД РФ подловили на слове представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби, возмутившегося арестом американского журналиста Эвана Гершковича за шпионаж. С заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Журналистика — это не то, чем занимался Гершкович в Екатеринбурге. Журналистика — это то, чем занимался Ассанж и за что он находится в тюрьме из-за американского преследования», — написала она в Telegram. Так Мария Захарова ответила на слова Кирби о том, что Гершкович «вообще не должен находиться под арестом», ведь «журналистика — это не преступление». В марте этого года Эван Гершкович перестал выходить на связь после того, как взял интервью у свердловского пиарщика Ярослава Ширшикова. Оказалось, что ФСБ РФ задержала журналиста за подозрение в шпионаже. В Центре общественных связей ФСБ РФ пояснили, что американец пытался добыть для правительства США сведения, составляющие государственную тайну. По словам источника, Гершкович пытался добыть информацию о работе «Уралвагонзавода», который считается главным танковым заводом РФ. Следователи ФСБ РФ попросили отправить Гершковича под арест в СИЗО, чего добились — журналиста решили оставить за решеткой на два месяца. Президент США Джо Байден попросил отпустить его. Также власти США хотели рассмотреть возможность частичного ослабления санкций в рамках сделки по обмену заключенными. Отмечается, что более сорока мировых изданий и журналистских объединений подписали письмо с обращением в адрес посла РФ в США Анатолия Антонова с просьбой освободить Гершковича.
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