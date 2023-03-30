ФСБ потребовала отправить за решетку журналиста The Wall Street Journal

Следователи ФСБ России просят отправить задержанного в Екатеринбурге журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича под арест в СИЗО. Об этом сообщил осведомленный источник URA.RU.
«Следователи направили в суд ходатайство об избрании меры пресечения. Просят направить журналиста в СИЗО», — сообщил собеседник агентства.
Во время, когда Гершковича должны были доставить на заседание, в суд поступило сообщение о минировании. Однако журналист уже находится в здании суда, сообщают источники.
URA.RU обратилось к официальному представителю суда. На момент публикации связаться с ним не удалось.
Гершкович был задержан на улице Карла Либкнехта в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. По сообщению источника URA.RU, журналист пытался добыть секретную информацию с предприятий Свердловской области (в частности, на «Уралвагонзаводе»), но был задержан раньше. По официальной информации ФСБ России, возбуждено уголовное дело о шпионаже.
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