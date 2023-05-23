ТАСС: в Совфеде предложили обложить налогами российских блогеров

24 мая 2023 в 03:23 Размер текста - 17 +

С российских блогеров предложили взимать налоги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Представители Совета Федерации предложили взимать налог с доходов блогеров, которые для работы используют российский сегмент интернета. Об этом говорится в проекте постановления Совфеда «О реализации налоговой политики в целях защиты экономического роста». «Сенаторы правительства рассматривают вопрос о назначении для физических лиц и организаций, занимающихся деятельностью в Интернете, в том числе блогерскую», — передает ТАСС выдержку из распоряжения. Отмечается, что документ подготовлен комитетом СФ по бюджету и экономическому рынку, Подобные предложения звучат не первый год. Так, например, в 2021 году заместитель начальника Управления президента по общественным проектам Александр Журавский отмечал, что так как блогеры зарабатывают на своем деле деньги, они должны платить с них налоги. В этом году Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело против блогера Александры Митрошиной за неуплату налогов на сумму более 120 млн рублей, большую часть которых она оплатила позднее. Кроме того, СК возбудил уголовное дело против блогера Елены Блиновской по двум статьям — уклонение от налогов и отмывание денежных средств. Она также выплатила значительную сумму в бюджет России для погашения долга в 918 миллионов рублей. В апреле Федеральная налоговая служба (ФНС) создала специальный отдел для проверки блогеров. В мае началась масштабная проверка доходов некоторых из них. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Представители Совета Федерации предложили взимать налог с доходов блогеров, которые для работы используют российский сегмент интернета. Об этом говорится в проекте постановления Совфеда «О реализации налоговой политики в целях защиты экономического роста». «Сенаторы правительства рассматривают вопрос о назначении для физических лиц и организаций, занимающихся деятельностью в Интернете, в том числе блогерскую», — передает ТАСС выдержку из распоряжения. Отмечается, что документ подготовлен комитетом СФ по бюджету и экономическому рынку, Подобные предложения звучат не первый год. Так, например, в 2021 году заместитель начальника Управления президента по общественным проектам Александр Журавский отмечал, что так как блогеры зарабатывают на своем деле деньги, они должны платить с них налоги. В этом году Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело против блогера Александры Митрошиной за неуплату налогов на сумму более 120 млн рублей, большую часть которых она оплатила позднее. Кроме того, СК возбудил уголовное дело против блогера Елены Блиновской по двум статьям — уклонение от налогов и отмывание денежных средств. Она также выплатила значительную сумму в бюджет России для погашения долга в 918 миллионов рублей. В апреле Федеральная налоговая служба (ФНС) создала специальный отдел для проверки блогеров. В мае началась масштабная проверка доходов некоторых из них.