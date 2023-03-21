СК РФ возбудил уголовное дело против блогера-миллионника Митрошиной

21 марта 2023 в 10:13 Размер текста - 17 +

Блогера Митрошину обвинили в уклонении от уплаты налогов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело против блогера Александры Митрошиной. Следствие обвиняет ее в неуплате налогов на сумму более 120 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Возбуждено уголовное дело в отношении Митрошиной по факту уклонения от уплаты налогов», — сообщается в telegram-канале Следственного комитета РФ. Там добавили, что зафиксировано уклонение от уплаты в особо крупном размере. По данным следствия, задолженность составляет свыше 120 млн рублей. Следователи СК провели обыски по месту регистрации блогера.

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело против блогера Александры Митрошиной. Следствие обвиняет ее в неуплате налогов на сумму более 120 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Возбуждено уголовное дело в отношении Митрошиной по факту уклонения от уплаты налогов», — сообщается в telegram-канале Следственного комитета РФ. Там добавили, что зафиксировано уклонение от уплаты в особо крупном размере. По данным следствия, задолженность составляет свыше 120 млн рублей. Следователи СК провели обыски по месту регистрации блогера.