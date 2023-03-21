СК РФ возбудил уголовное дело против блогера-миллионника Митрошиной

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Судебное заседании по делу Тимура Бекмансурова в Пермском краевом суде. Пермь, уголовное дело, прокурор, следствие, гособвинитель, суд, преступление
Блогера Митрошину обвинили в уклонении от уплаты налогов Фото:

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело против блогера Александры Митрошиной. Следствие обвиняет ее в неуплате налогов на сумму более 120 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Возбуждено уголовное дело в отношении Митрошиной по факту уклонения от уплаты налогов», — сообщается в telegram-канале Следственного комитета РФ. Там добавили, что зафиксировано уклонение от уплаты в особо крупном размере. По данным следствия, задолженность составляет свыше 120 млн рублей. Следователи СК провели обыски по месту регистрации блогера.

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Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело против блогера Александры Митрошиной. Следствие обвиняет ее в неуплате налогов на сумму более 120 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Возбуждено уголовное дело в отношении Митрошиной по факту уклонения от уплаты налогов», — сообщается в telegram-канале Следственного комитета РФ. Там добавили, что зафиксировано уклонение от уплаты в особо крупном размере. По данным следствия, задолженность составляет свыше 120 млн рублей. Следователи СК провели обыски по месту регистрации блогера.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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