Тюменцам рассказали, где дешевле всего купить продукты для окрошки

Дешевле всего в Тюмени продукты для окрошки обойдутся в «Ленте»

Самыми бюджетными оказались продукты в супермаркете «Лента» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Разница стоимости продуктов для традиционного летнего блюда —окрошки — в тюменских магазинах составляет больше 50%. Агентство URA.RU выяснило, где и за сколько можно приобрести все необходимые ингредиенты. Мониторим цены в магазинах «Магнит», «Лента», «Самокат» и Metro.

Классический список ингредиентов для окрошки включает в себя: картофель, вареную колбасу, яйца, огурцы, квас, укроп, редиску. Найти эти продукты можно в любом продуктовом магазине, разница будет лишь в цене. Так, самая низкая стоимость набора для окрошки в «Ленте». Она составляет 423 рубля.

В магазине Metro стоимость набора отличается ненамного и составляет 482 рубля. Несколько выше цена продуктов для окрошки в супермаркете «Магнит». Там тот же список ингредиентов обойдется покупателю в 531 рубль.

Дороже всего тюменцам обойдутся продукты, купленные с помощью службы доставки «Самокат». Там минимальная стоимость ингредиентов для окрошки составляет 639 рублей, что на 51% выше цены аналогичных продуктов, купленных в «Ленте».