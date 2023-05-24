Тюменцы стали чаще разводиться и реже рожать

25 мая 2023 в 12:07 Размер текста - 17 +

Число разводов за три месяца превысило аналогичные показатели прошлого года (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюменской области за год выросло число разводов и сократилось количество рождений. Информация представлена в данных Тюменьстата. Специалисты проанализировали статистику за январь—март 2023 года и аналогичный период 2022-го. «В январе—марте 2023 года официально развелись — 1 841 (в январе—марте 2022 года — 1760). Кроме того, зарегистрирован 4 201 родившийся, что на 2,8% меньше, чем в соответствующем периоде 2022 года. Уровень рождаемости уменьшился с 10,9 до 10,6%, в расчете на 1000 населения», — говорится в данных на сайте Тюменьстата. Специалисты также приводят статистику по тем сферам, где показатели выросли. Так, жители Тюменской области стали чаще жениться и выходить замуж: число браков за год увеличилось с 1 814 до 1 954. Кроме того, тюменцы стали реже умирать: из жизни ушли 4 305 человек (включая 13 младенцев) против 5 007 (17) в аналогичном периоде 2022 года.

В Тюменской области за год выросло число разводов и сократилось количество рождений. Информация представлена в данных Тюменьстата. Специалисты проанализировали статистику за январь—март 2023 года и аналогичный период 2022-го. «В январе—марте 2023 года официально развелись — 1 841 (в январе—марте 2022 года — 1760). Кроме того, зарегистрирован 4 201 родившийся, что на 2,8% меньше, чем в соответствующем периоде 2022 года. Уровень рождаемости уменьшился с 10,9 до 10,6%, в расчете на 1000 населения», — говорится в данных на сайте Тюменьстата. Специалисты также приводят статистику по тем сферам, где показатели выросли. Так, жители Тюменской области стали чаще жениться и выходить замуж: число браков за год увеличилось с 1 814 до 1 954. Кроме того, тюменцы стали реже умирать: из жизни ушли 4 305 человек (включая 13 младенцев) против 5 007 (17) в аналогичном периоде 2022 года.