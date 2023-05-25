Власти Норвегии призвали жителей не приближаться к русскому «киту-шпиону»

25 мая 2023 в 17:16 Размер текста - 17 +

В Норвегии просят жителей не приближаться к киту-белухе, чтобы тот не поранился Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Норвегии призывают граждан не приближаться к белому киту по кличке Хвалдимир. Его называют русским шпионом, которые сейчас обитает в заливе юго-восточной части страны. «Белый кит, известный как „Хвалдимир“, теперь обитает во внутреннем Осло-фьорде. Это означает, что он прибыл в очень густонаселенный район. <…> Кит может получить травму из-за контакта с человеком», — отмечается на официальном сайте органов власти Норвегии. Впервые кита-белуху обнаружили у берегов Норвегии рыбаки в 2019 году. На нем была закреплена сбруя для камеры GoPro с штампами Санкт-Петербурга. После чего власти страны предположили, что кит может являться «русским шпионом». Млекопитающее не боялось людей и охотно с ними взаимодействовало, передает телеканал 360. Кит набрал популярность у граждан Норвегии, и те по итогам общего голосования выбрали киту кличку. Его назвали Хвалдимир, в честь российского президента Владимира Путина.

Власти Норвегии призывают граждан не приближаться к белому киту по кличке Хвалдимир. Его называют русским шпионом, которые сейчас обитает в заливе юго-восточной части страны. «Белый кит, известный как „Хвалдимир“, теперь обитает во внутреннем Осло-фьорде. Это означает, что он прибыл в очень густонаселенный район. <…> Кит может получить травму из-за контакта с человеком», — отмечается на официальном сайте органов власти Норвегии. Впервые кита-белуху обнаружили у берегов Норвегии рыбаки в 2019 году. На нем была закреплена сбруя для камеры GoPro с штампами Санкт-Петербурга. После чего власти страны предположили, что кит может являться «русским шпионом». Млекопитающее не боялось людей и охотно с ними взаимодействовало, передает телеканал 360. Кит набрал популярность у граждан Норвегии, и те по итогам общего голосования выбрали киту кличку. Его назвали Хвалдимир, в честь российского президента Владимира Путина.