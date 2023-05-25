Власти Норвегии призвали жителей не приближаться к русскому «киту-шпиону»

Власти Норвегии призывают граждан не приближаться к белому киту по кличке Хвалдимир. Его называют русским шпионом, которые сейчас обитает в заливе юго-восточной части страны.
«Белый кит, известный как „Хвалдимир“, теперь обитает во внутреннем Осло-фьорде. Это означает, что он прибыл в очень густонаселенный район. <…> Кит может получить травму из-за контакта с человеком», —
Впервые кита-белуху обнаружили у берегов Норвегии рыбаки в 2019 году. На нем была закреплена сбруя для камеры GoPro с штампами Санкт-Петербурга. После чего власти страны предположили, что кит может являться «русским шпионом». Млекопитающее не боялось людей и охотно с ними взаимодействовало, передает телеканал 360. Кит набрал популярность у граждан Норвегии, и те по итогам общего голосования выбрали киту кличку. Его назвали Хвалдимир, в честь российского президента Владимира Путина.
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