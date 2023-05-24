Тюменка избила брата деревянной табуреткой

25 мая 2023 в 18:38 Размер текста - 17 +

Сотрудники полиции задержали тюменку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени сестра избила брата деревянной табуреткой из-за старых обид. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. Конфликт между родственниками произошел во время застолья. «Женщина вспомнила старые обиды и высказала брату. Конфликт перешел в потасовку, в ходе которой злоумышленница схватила деревянный табурет, и нанесла потерпевшему удар по голове», — рассказали в пресс-службе ведомства. Там добавили, что девушку задержали. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело, теперь тюменке грозит до двух лет лишения свободы.

В Тюмени сестра избила брата деревянной табуреткой из-за старых обид. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. Конфликт между родственниками произошел во время застолья. «Женщина вспомнила старые обиды и высказала брату. Конфликт перешел в потасовку, в ходе которой злоумышленница схватила деревянный табурет, и нанесла потерпевшему удар по голове», — рассказали в пресс-службе ведомства. Там добавили, что девушку задержали. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело, теперь тюменке грозит до двух лет лишения свободы.