24 мая 2023

Тюменка избила брата деревянной табуреткой

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения. Курган. , полиция
Сотрудники полиции задержали тюменку Фото:

В Тюмени сестра избила брата деревянной табуреткой из-за старых обид. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. Конфликт между родственниками произошел во время застолья.

«Женщина вспомнила старые обиды и высказала брату. Конфликт перешел в потасовку, в ходе которой злоумышленница схватила деревянный табурет, и нанесла потерпевшему удар по голове», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что девушку задержали. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело, теперь тюменке грозит до двух лет лишения свободы.

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В Тюмени сестра избила брата деревянной табуреткой из-за старых обид. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. Конфликт между родственниками произошел во время застолья. «Женщина вспомнила старые обиды и высказала брату. Конфликт перешел в потасовку, в ходе которой злоумышленница схватила деревянный табурет, и нанесла потерпевшему удар по голове», — рассказали в пресс-службе ведомства. Там добавили, что девушку задержали. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело, теперь тюменке грозит до двух лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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