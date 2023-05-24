Тюменка избила брата деревянной табуреткой

Сотрудники полиции задержали тюменку
В Тюмени сестра избила брата деревянной табуреткой из-за старых обид. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. Конфликт между родственниками произошел во время застолья.
«Женщина вспомнила старые обиды и высказала брату. Конфликт перешел в потасовку, в ходе которой злоумышленница схватила деревянный табурет, и нанесла потерпевшему удар по голове», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Там добавили, что девушку задержали. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело, теперь тюменке грозит до двух лет лишения свободы.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!