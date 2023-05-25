Мужчина лежал на площадке, пока его не увезли сотрудники полиции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени 25 мая в центре детской площадки жилого комплекса «Москва» на траве нашли спящего мужчину без одежды. Об этом сообщили очевидцы произошедшего.

«Вчера в Тюмени, ЖК Москва. Ужасная картина. Парень на вид 28-35 лет во дворе в центре детской площадки возлегал в чем мать родила, по всей видимости, под чем-то», — пишет свидетель в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень».

Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД для уточнения информации о ситуации. Ответ на него ожидается.