25 мая 2023

В Тюмени голого мужчину нашли лежащим на детской площадке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит депутатов законодательного собрания СО в Нижний Тагил. Свердловская область, детская площадка, набережная нижнетагильского пруда
Мужчина лежал на площадке, пока его не увезли сотрудники полиции Фото:

В Тюмени 25 мая в центре детской площадки жилого комплекса «Москва» на траве нашли спящего мужчину без одежды. Об этом сообщили очевидцы произошедшего.

«Вчера в Тюмени, ЖК Москва. Ужасная картина. Парень на вид 28-35 лет во дворе в центре детской площадки возлегал в чем мать родила, по всей видимости, под чем-то», — пишет свидетель в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень».

Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД для уточнения информации о ситуации. Ответ на него ожидается.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени 25 мая в центре детской площадки жилого комплекса «Москва» на траве нашли спящего мужчину без одежды. Об этом сообщили очевидцы произошедшего. «Вчера в Тюмени, ЖК Москва. Ужасная картина. Парень на вид 28-35 лет во дворе в центре детской площадки возлегал в чем мать родила, по всей видимости, под чем-то», — пишет свидетель в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень». Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД для уточнения информации о ситуации. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...