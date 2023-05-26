СКР: на Украине против России воюют наемники из 71 страны

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На Украине находится более двух тысяч иностранных наемников, сообщил Александр Бастрыкин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В спецоперации на Украине против российских военнослужащих воюют иностранные наемники из 71 страны. Об этом заявил председатель СК России Александр Бастрыкин.

«Исходя из полученной от российских спецслужб информации, их более двух тысяч из 71 страны», — сообщил Бастрыкин на оперативном совещании в Донецке. Его слова приводятся на официальном сайте ведомства.

Председатель СКР отметил, что данные наемников уже установлены. По его словам, большинство из них граждане Грузии и США, часть из них прибыла из Сирии, Канады и Великобритании.

Ранее URA.RU сообщало о том, что на херсонском направлении в мае значительно возросло количество иностранных наемников. Их численность составляет около 500 человек. Среди них: поляки, англичане, а также боевики «Кавказского легиона», «Батальона имени Шейха Мансура» и «Грузинского легиона».

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В спецоперации на Украине против российских военнослужащих воюют иностранные наемники из 71 страны. Об этом заявил председатель СК России Александр Бастрыкин. «Исходя из полученной от российских спецслужб информации, их более двух тысяч из 71 страны», — сообщил Бастрыкин на оперативном совещании в Донецке. Его слова приводятся на официальном сайте ведомства. Председатель СКР отметил, что данные наемников уже установлены. По его словам, большинство из них граждане Грузии и США, часть из них прибыла из Сирии, Канады и Великобритании. Ранее URA.RU сообщало о том, что на херсонском направлении в мае значительно возросло количество иностранных наемников. Их численность составляет около 500 человек. Среди них: поляки, англичане, а также боевики «Кавказского легиона», «Батальона имени Шейха Мансура» и «Грузинского легиона».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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