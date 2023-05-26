В результате обстрела Донецка погиб мирный житель

Донецк регулярно подвергается обстрелам с украинской территории (фото из архива)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В результате утреннего обстрела Донецка погиб мирный житель. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«Произошло прямое попадание в здание Научно-исследовательского института в районе Покровского рынка. Один человек погиб», — сообщает Кулемзин в своем telegram-канале. По данным мэра, ВСУ выпустили по Калининскому району шесть ракет из РСЗО.
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