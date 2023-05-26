В результате обстрела Донецка погиб мирный житель

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Обстрел Городской администрации. Донецк, донецк, разрушения, обстрел, последствия обстрела
Донецк регулярно подвергается обстрелам с украинской территории (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате утреннего обстрела Донецка погиб мирный житель. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«Произошло прямое попадание в здание Научно-исследовательского института в районе Покровского рынка. Один человек погиб», — сообщает Кулемзин в своем telegram-канале. По данным мэра, ВСУ выпустили по Калининскому району шесть ракет из РСЗО.

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В результате утреннего обстрела Донецка погиб мирный житель. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. «Произошло прямое попадание в здание Научно-исследовательского института в районе Покровского рынка. Один человек погиб», — сообщает Кулемзин в своем telegram-канале. По данным мэра, ВСУ выпустили по Калининскому району шесть ракет из РСЗО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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