В результате обстрела Донецка погиб мирный житель

26 мая 2023 в 11:13 Размер текста - 17 +

Донецк регулярно подвергается обстрелам с украинской территории (фото из архива) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате утреннего обстрела Донецка погиб мирный житель. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. «Произошло прямое попадание в здание Научно-исследовательского института в районе Покровского рынка. Один человек погиб», — сообщает Кулемзин в своем telegram-канале. По данным мэра, ВСУ выпустили по Калининскому району шесть ракет из РСЗО.

В результате утреннего обстрела Донецка погиб мирный житель. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. «Произошло прямое попадание в здание Научно-исследовательского института в районе Покровского рынка. Один человек погиб», — сообщает Кулемзин в своем telegram-канале. По данным мэра, ВСУ выпустили по Калининскому району шесть ракет из РСЗО.