Мэр из ЯНАО встретился с воспитанниками поискового отряда

Глава города Губкинского (ЯНАО) Андрей Гаранин провел встречу с воспитанниками поискового отряда «Память». Об этом сообщили в мэрии муниципалитета.
«Губкинские поисковики встретились с главой города, чтобы подвести итоги всероссийской акции „Вахта Памяти — 2023“. С 22 апреля по 11 мая в составе 15-ти человек они вели работу по поиску и захоронению пропавших без вести солдат в Ленинградской области, благодаря работе губкинцев 13 красноармейцев захоронены с почестями на Воинском мемориале на сельском кладбище в деревне Чудской Бор», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram — канале администрации города.
Уточняется, что всего в этом году в раскопках приняли участие свыше 300 ямальских поисковиков. По инициативе губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова участникам раскопок были компенсированы расходы на оплату проезда, питания и оборудования.
Ранее URA.RU рассказало, что в Лабытнанги (ЯНАО) прошла патриотическая эстафета юнармейцев. Учащиеся не только соревновались, но и изготовили партию окопных свечей, которые доставят в зону СВО.
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