26 мая 2023
25 мая 2023

Мэр из ЯНАО встретился с воспитанниками поискового отряда

Глава города Губкинского встретился с поисковиками из военно-патриотического клуба «Форпост»
© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Гаранин, глава города Губкинский, ЯНАО, гаранин андрей
Андрей Гаранин встретился с поисковиками из Губкинского Фото:

Глава города Губкинского (ЯНАО) Андрей Гаранин провел встречу с воспитанниками поискового отряда «Память». Об этом сообщили в мэрии муниципалитета.

«Губкинские поисковики встретились с главой города, чтобы подвести итоги всероссийской акции „Вахта Памяти — 2023“. С 22 апреля по 11 мая в составе 15-ти человек они вели работу по поиску и захоронению пропавших без вести солдат в Ленинградской области, благодаря работе губкинцев 13 красноармейцев захоронены с почестями на Воинском мемориале на сельском кладбище в деревне Чудской Бор», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram — канале администрации города.

Уточняется, что всего в этом году в раскопках приняли участие свыше 300 ямальских поисковиков. По инициативе губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова участникам раскопок были компенсированы расходы на оплату проезда, питания и оборудования.

Ранее URA.RU рассказало, что в Лабытнанги (ЯНАО) прошла патриотическая эстафета юнармейцев. Учащиеся не только соревновались, но и изготовили партию окопных свечей, которые доставят в зону СВО.

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Глава города Губкинского (ЯНАО) Андрей Гаранин провел встречу с воспитанниками поискового отряда «Память». Об этом сообщили в мэрии муниципалитета. «Губкинские поисковики встретились с главой города, чтобы подвести итоги всероссийской акции „Вахта Памяти — 2023“. С 22 апреля по 11 мая в составе 15-ти человек они вели работу по поиску и захоронению пропавших без вести солдат в Ленинградской области, благодаря работе губкинцев 13 красноармейцев захоронены с почестями на Воинском мемориале на сельском кладбище в деревне Чудской Бор», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram — канале администрации города. Уточняется, что всего в этом году в раскопках приняли участие свыше 300 ямальских поисковиков. По инициативе губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова участникам раскопок были компенсированы расходы на оплату проезда, питания и оборудования. Ранее URA.RU рассказало, что в Лабытнанги (ЯНАО) прошла патриотическая эстафета юнармейцев. Учащиеся не только соревновались, но и изготовили партию окопных свечей, которые доставят в зону СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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