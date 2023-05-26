Мэр из ЯНАО встретился с воспитанниками поискового отряда

Глава города Губкинского встретился с поисковиками из военно-патриотического клуба «Форпост»

27 мая 2023 в 10:42 Размер текста - 17 +

Андрей Гаранин встретился с поисковиками из Губкинского Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО Глава города Губкинского (ЯНАО) Андрей Гаранин провел встречу с воспитанниками поискового отряда «Память». Об этом сообщили в мэрии муниципалитета. «Губкинские поисковики встретились с главой города, чтобы подвести итоги всероссийской акции „Вахта Памяти — 2023“. С 22 апреля по 11 мая в составе 15-ти человек они вели работу по поиску и захоронению пропавших без вести солдат в Ленинградской области, благодаря работе губкинцев 13 красноармейцев захоронены с почестями на Воинском мемориале на сельском кладбище в деревне Чудской Бор», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram — канале администрации города. Уточняется, что всего в этом году в раскопках приняли участие свыше 300 ямальских поисковиков. По инициативе губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова участникам раскопок были компенсированы расходы на оплату проезда, питания и оборудования. Ранее URA.RU рассказало, что в Лабытнанги (ЯНАО) прошла патриотическая эстафета юнармейцев. Учащиеся не только соревновались, но и изготовили партию окопных свечей, которые доставят в зону СВО.

Глава города Губкинского (ЯНАО) Андрей Гаранин провел встречу с воспитанниками поискового отряда «Память». Об этом сообщили в мэрии муниципалитета. «Губкинские поисковики встретились с главой города, чтобы подвести итоги всероссийской акции „Вахта Памяти — 2023“. С 22 апреля по 11 мая в составе 15-ти человек они вели работу по поиску и захоронению пропавших без вести солдат в Ленинградской области, благодаря работе губкинцев 13 красноармейцев захоронены с почестями на Воинском мемориале на сельском кладбище в деревне Чудской Бор», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram — канале администрации города. Уточняется, что всего в этом году в раскопках приняли участие свыше 300 ямальских поисковиков. По инициативе губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова участникам раскопок были компенсированы расходы на оплату проезда, питания и оборудования. Ранее URA.RU рассказало, что в Лабытнанги (ЯНАО) прошла патриотическая эстафета юнармейцев. Учащиеся не только соревновались, но и изготовили партию окопных свечей, которые доставят в зону СВО.