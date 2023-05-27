Губернатор Шумков рассказал, что фотографии с ним способствуют карьере

Вадиму Шумкову сообщили, что фото с ним гарантируют быстрый личностный и финансовый рост Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фотография с главой Курганской области гарантирует личностный и финансовый рост. Об этом руководителю региона Вадиму Шумкову сообщила одна из участниц прошедшего совета, посвященному Дню российского предпринимательства. В telegram-канале губернатора опубликована эта история и совместное фото с работниками предприятия «Курганстальмост».

«На совете, посвященном Дню российского предпринимательства, девушка заявила, что фото со мной принесли ей быстрый гарантированный личностный и финансовый рост, причем дважды. <…> Она потребовала еще и третье совместное фото. Сегодня сказал парням на „Курганстальмосте“, что я также гарантирую всем, кто на фото со мной, личностный и финансовый рост», — пошутил Вадим Шумков в мессенджере.

Ранее Шумков заявлял, что сотрудники ЗАО «Курганстальмост» — это «настоящая элита». Работники компании 27 мая получили из рук главы региона благодарности министра транспорта РФ.