27 мая 2023
26 мая 2023

Губернатор Шумков рассказал, что фотографии с ним способствуют карьере

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернаторские чтения. Курган, шумков вадим
Вадиму Шумкову сообщили, что фото с ним гарантируют быстрый личностный и финансовый рост Фото:

Фотография с главой Курганской области гарантирует личностный и финансовый рост. Об этом руководителю региона Вадиму Шумкову сообщила одна из участниц прошедшего совета, посвященному Дню российского предпринимательства. В telegram-канале губернатора опубликована эта история и совместное фото с работниками предприятия «Курганстальмост».

«На совете, посвященном Дню российского предпринимательства, девушка заявила, что фото со мной принесли ей быстрый гарантированный личностный и финансовый рост, причем дважды. <…> Она потребовала еще и третье совместное фото. Сегодня сказал парням на „Курганстальмосте“, что я также гарантирую всем, кто на фото со мной, личностный и финансовый рост», — пошутил Вадим Шумков в мессенджере.

Ранее Шумков заявлял, что сотрудники ЗАО «Курганстальмост» — это «настоящая элита». Работники компании 27 мая получили из рук главы региона благодарности министра транспорта РФ.

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Фотография с главой Курганской области гарантирует личностный и финансовый рост. Об этом руководителю региона Вадиму Шумкову сообщила одна из участниц прошедшего совета, посвященному Дню российского предпринимательства. В telegram-канале губернатора опубликована эта история и совместное фото с работниками предприятия «Курганстальмост». «На совете, посвященном Дню российского предпринимательства, девушка заявила, что фото со мной принесли ей быстрый гарантированный личностный и финансовый рост, причем дважды. <…> Она потребовала еще и третье совместное фото. Сегодня сказал парням на „Курганстальмосте“, что я также гарантирую всем, кто на фото со мной, личностный и финансовый рост», — пошутил Вадим Шумков в мессенджере. Ранее Шумков заявлял, что сотрудники ЗАО «Курганстальмост» — это «настоящая элита». Работники компании 27 мая получили из рук главы региона благодарности министра транспорта РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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