Мама утонувшего тюменского подростка рассказала, что произошло на озере

Мама утонувшего тюменского подростка: мой 16 летний сын не умел плавать

28 мая 2023 в 15:52 Размер текста - 17 +

Водолазы вытащили из озера тело мальчика на глазах у родителей Фото: Михаил Калянов © URA.RU Мама утонувшего 16 летнего тюменского мальчика поделилась подробностями гибели ее сына на озере Липовое. Об этом она рассказала журналистам. Оказалось, что мальчик не умел плавать. «Девочка, с которой он встречался позвонила 27 мая в 18:14 вся в слезах и сказала: „У меня плохие новости для вас“. Они с компанией приятелей пошли купаться на озеро Липовое, он там утонул. Мой сын не умел плавать», — сказала мама мальчика журналистам 72.RU. По ее словам, ребята по-разному рассказывают историю происшествия. Есть информация, что сын с мальчиком боролись то ли в шутку, то ли как, а потом он оказался в воде и захлебнулся. Ребята рассказали, что он кричал у него будто бы судорога началась. Мальчика вытащили из озера водолазы на глазах у родителей. Они сразу опознали своего сына. Прокуратура взяла на контроль проверку по факту утопления подростка на озере. Ранее URA.RU писало, что под Тюменью в озере Липовом утонул подросток 16 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Тюменской областной службы экстренного реагирования (ТОСЭР).

Мама утонувшего 16 летнего тюменского мальчика поделилась подробностями гибели ее сына на озере Липовое. Об этом она рассказала журналистам. Оказалось, что мальчик не умел плавать. «Девочка, с которой он встречался позвонила 27 мая в 18:14 вся в слезах и сказала: „У меня плохие новости для вас“. Они с компанией приятелей пошли купаться на озеро Липовое, он там утонул. Мой сын не умел плавать», — сказала мама мальчика журналистам 72.RU. По ее словам, ребята по-разному рассказывают историю происшествия. Есть информация, что сын с мальчиком боролись то ли в шутку, то ли как, а потом он оказался в воде и захлебнулся. Ребята рассказали, что он кричал у него будто бы судорога началась. Мальчика вытащили из озера водолазы на глазах у родителей. Они сразу опознали своего сына. Прокуратура взяла на контроль проверку по факту утопления подростка на озере. Ранее URA.RU писало, что под Тюменью в озере Липовом утонул подросток 16 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Тюменской областной службы экстренного реагирования (ТОСЭР).