Пригожин перенес выход ЧВК «Вагнер» из Артемовска: главное к вечеру 28 мая

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ЧВК «Вагнер» выйдет из Бахмута позже 1 июня, сообщил Евгений Пригожин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что выход частной военной компании из Бахмута (Артемовска) переносится на несколько дней. URA.RU приводит главные новости к вечеру 28 мая.

  • Пригожин сообщил, что ЧВК «Вагнер» выйдут из Бахмута спустя несколько дней после 1 июня. Он отметил, что примерно с 5 июня бойцы Минобороны РФ получат «оперативный простор», чтобы начать наступление в западном направлении.
  • В telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщали, что армия России нанесла удар возмездия за атаку ВСУ в Брянской области. По информации канала, российскими силами были уничтожены разведанные здания в населенном пункте Железный мост в Черниговской области.
  • Пригожин заявил, что ВС РФ могут начать наступление с взятием «донбасского кольца» в ближайшее время. По его словам, это стало возможным после взятия Бахмута.
  • Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что иностранные наемники, состоявшие в украинской ДРГ, пытали мирных жителей. Он привел рассказ женщины, мужа которой убили у нее на глазах.
  • Гладков сообщил об обстрелах Белгородской области. По его информации, украинская армия обстреляла регион 241 раз за сутки.
  • В Киеве прогремели взрывы. URA.RU приводило главную информацию о произошедшем. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что причиной «вибраций» в городе является транспортировка оружия на фронт.

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что выход частной военной компании из Бахмута (Артемовска) переносится на несколько дней. URA.RU приводит главные новости к вечеру 28 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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