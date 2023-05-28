Пригожин перенес выход ЧВК «Вагнер» из Артемовска: главное к вечеру 28 мая

ЧВК «Вагнер» выйдет из Бахмута позже 1 июня, сообщил Евгений Пригожин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что выход частной военной компании из Бахмута (Артемовска) переносится на несколько дней. URA.RU приводит главные новости к вечеру 28 мая.
- Пригожин сообщил, что ЧВК «Вагнер» выйдут из Бахмута спустя несколько дней после 1 июня. Он отметил, что примерно с 5 июня бойцы Минобороны РФ получат «оперативный простор», чтобы начать наступление в западном направлении.
- В telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщали, что армия России нанесла удар возмездия за атаку ВСУ в Брянской области. По информации канала, российскими силами были уничтожены разведанные здания в населенном пункте Железный мост в Черниговской области.
- Пригожин заявил, что ВС РФ могут начать наступление с взятием «донбасского кольца» в ближайшее время. По его словам, это стало возможным после взятия Бахмута.
- Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что иностранные наемники, состоявшие в украинской ДРГ, пытали мирных жителей. Он привел рассказ женщины, мужа которой убили у нее на глазах.
- Гладков сообщил об обстрелах Белгородской области. По его информации, украинская армия обстреляла регион 241 раз за сутки.
- В Киеве прогремели взрывы. URA.RU приводило главную информацию о произошедшем. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что причиной «вибраций» в городе является транспортировка оружия на фронт.
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