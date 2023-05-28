Мэр Киева назвал причину ночных вибраций в городе

Кличко считает, что вибрация была связана с переброской оружия на фронт
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Причиной ночной вибрации в Киеве является транспортировка оружия на фронт. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
«Это оружие идет к фронту, довольно мощное. Может быть вибрация связана с этим», — заявил Кличко в эфире новостного канала «Украина 24».
Ранее URA.RU сообщало о массированной атаке на Киев российских беспилотников, произошедшей в ночь на 28 мая. Военкоры заявили, что это самый крупный налет на украинскую столицу с начала конфликта.
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