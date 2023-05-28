Мэр Киева назвал причину ночных вибраций в городе

Мэр Киева Кличко: причина ночных вибраций в городе — транспортировка оружия
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Евромайдан. Киев, кличко виталий
Кличко считает, что вибрация была связана с переброской оружия на фронт Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Причиной ночной вибрации в Киеве является транспортировка оружия на фронт. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Это оружие идет к фронту, довольно мощное. Может быть вибрация связана с этим», — заявил Кличко в эфире новостного канала «Украина 24».

Ранее URA.RU сообщало о массированной атаке на Киев российских беспилотников, произошедшей в ночь на 28 мая. Военкоры заявили, что это самый крупный налет на украинскую столицу с начала конфликта.

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Причиной ночной вибрации в Киеве является транспортировка оружия на фронт. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко. «Это оружие идет к фронту, довольно мощное. Может быть вибрация связана с этим», — заявил Кличко в эфире новостного канала «Украина 24». Ранее URA.RU сообщало о массированной атаке на Киев российских беспилотников, произошедшей в ночь на 28 мая. Военкоры заявили, что это самый крупный налет на украинскую столицу с начала конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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