Как из Кургана поехать учиться в иностранные вузы и колледжи

Эксперт Максим Сладкоштиев: чаще всего курганцы едут учиться в Германию, США и Францию

30 мая 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

В среднем на учебу и жизнь за границей уйдет больше 20 тысяч долларов за год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганским студентам и школьникам предлагают учебу за границей. О том, как поступить в иностранные вузы и сколько будет стоить обучение с проживанием в другой стране, корреспонденту URA.RU сообщил руководитель международного консалтингового холдинга «Sladkoshtiev Group» Максим Сладкоштиев. «Поехать учиться можно в любые страны, так как ограничений на учебные визы для граждан РФ нет. В основном едут учиться в Германию, Словению, Испанию, Францию и США», — рассказал URA.RU Сладкоштиев. Специалист отмечает, что привлекательным для желающих поступить в иностранные университеты является диплом, с помощью которого проще попасть в крупные международные компании. Также зарубежные страны выбирают для дальнейшего проживания. «Например, в США все вузы хорошо коммуницируют с работодателями, крупными компаниями, и, соответственно, студенты могут заранее получить рабочий контракт в одной из этих компаний, проявив себя во время учебы», — пояснил Сладкоштиев. Расходы на обучение и проживание, отмечает специалист, индивидуальные. Все зависит от страны, города и специальности, на которую обучается студент. Средняя цена обучения за год, по данным Сладкоштиева, около 10 тысяч долларов. На проживание и бытовые расходы в среднем уходит около тысячи долларов в месяц. Также эксперт рассказал, что во многих иностранных университетах есть возможность получить гранты на бесплатное обучение. По словам эксперта, не так много студентов едут за границу из России. Наибольший поток идет из Казахстана, где топовые европейские и американские вузы устраивают специальные мероприятия для привлечения студентов в свои учреждения. Сладкоштиев рассказал, что есть пример и из Кургана. Две сестры поступили в США на бесплатную аспирантуру после прохождения вступительных испытаний. Одна из них на данный момент работает профессором в университете в Нью-Йорке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганским студентам и школьникам предлагают учебу за границей. О том, как поступить в иностранные вузы и сколько будет стоить обучение с проживанием в другой стране, корреспонденту URA.RU сообщил руководитель международного консалтингового холдинга «Sladkoshtiev Group» Максим Сладкоштиев. «Поехать учиться можно в любые страны, так как ограничений на учебные визы для граждан РФ нет. В основном едут учиться в Германию, Словению, Испанию, Францию и США», — рассказал URA.RU Сладкоштиев. Специалист отмечает, что привлекательным для желающих поступить в иностранные университеты является диплом, с помощью которого проще попасть в крупные международные компании. Также зарубежные страны выбирают для дальнейшего проживания. «Например, в США все вузы хорошо коммуницируют с работодателями, крупными компаниями, и, соответственно, студенты могут заранее получить рабочий контракт в одной из этих компаний, проявив себя во время учебы», — пояснил Сладкоштиев. Расходы на обучение и проживание, отмечает специалист, индивидуальные. Все зависит от страны, города и специальности, на которую обучается студент. Средняя цена обучения за год, по данным Сладкоштиева, около 10 тысяч долларов. На проживание и бытовые расходы в среднем уходит около тысячи долларов в месяц. Также эксперт рассказал, что во многих иностранных университетах есть возможность получить гранты на бесплатное обучение. По словам эксперта, не так много студентов едут за границу из России. Наибольший поток идет из Казахстана, где топовые европейские и американские вузы устраивают специальные мероприятия для привлечения студентов в свои учреждения. Сладкоштиев рассказал, что есть пример и из Кургана. Две сестры поступили в США на бесплатную аспирантуру после прохождения вступительных испытаний. Одна из них на данный момент работает профессором в университете в Нью-Йорке.