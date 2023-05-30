Тысячи будущих мам в ЯНАО прошли диагностику хромосомной патологии плода

31 мая 2023 в 18:15 Размер текста - 17 +

Проект был запущен в 2020 году, уже обследовано 6000 женщин Фото: Илья Московец © URA.RU Шесть тысяч будущих мам в ЯНАО прошли диагностику хромосомной патологии плода. Такое исследование помогает на ранних стадиях выявлять тяжелые заболевания у детей, сообщили URA.RU в окружном департаменте здравоохранения. «Пилот был запущен в 2020 году, уже обследовано 6000 женщин. Благодаря генетическому исследованию специалисты могут на раннем этапе определить наличие у будущего ребенка таких тяжелых заболеваний как, например, синдром Дауна или синдром Клайнфельтера», — утончили там. Раньше, чтобы выявить патологии жительницы округа вынуждены были проводить исследование в других регионах. Сейчас забор крови для проведения анализа делается на базе лабораторных отделений Ноябрьска, Салехарда, Нового Уренгоя и Надыма, а исследование биологического материала за пределами ЯНАО. Диагностика для жительниц региона бесплатная. Ранее сообщалось, что Ямал станет лидером генетических исследований. Регион готов выступать в качестве заказчика научных исследований и разработок.

Шесть тысяч будущих мам в ЯНАО прошли диагностику хромосомной патологии плода. Такое исследование помогает на ранних стадиях выявлять тяжелые заболевания у детей, сообщили URA.RU в окружном департаменте здравоохранения. «Пилот был запущен в 2020 году, уже обследовано 6000 женщин. Благодаря генетическому исследованию специалисты могут на раннем этапе определить наличие у будущего ребенка таких тяжелых заболеваний как, например, синдром Дауна или синдром Клайнфельтера», — утончили там. Раньше, чтобы выявить патологии жительницы округа вынуждены были проводить исследование в других регионах. Сейчас забор крови для проведения анализа делается на базе лабораторных отделений Ноябрьска, Салехарда, Нового Уренгоя и Надыма, а исследование биологического материала за пределами ЯНАО. Диагностика для жительниц региона бесплатная. Ранее сообщалось, что Ямал станет лидером генетических исследований. Регион готов выступать в качестве заказчика научных исследований и разработок.