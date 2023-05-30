30 мая 2023

Тысячи будущих мам в ЯНАО прошли диагностику хромосомной патологии плода

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, узи, роддом, перинатальный центр, беременность
Проект был запущен в 2020 году, уже обследовано 6000 женщин Фото:

Шесть тысяч будущих мам в ЯНАО прошли диагностику хромосомной патологии плода. Такое исследование помогает на ранних стадиях выявлять тяжелые заболевания у детей, сообщили URA.RU в окружном департаменте здравоохранения.

«Пилот был запущен в 2020 году, уже обследовано 6000 женщин. Благодаря генетическому исследованию специалисты могут на раннем этапе определить наличие у будущего ребенка таких тяжелых заболеваний как, например, синдром Дауна или синдром Клайнфельтера», — утончили там.

Раньше, чтобы выявить патологии жительницы округа вынуждены были проводить исследование в других регионах. Сейчас забор крови для проведения анализа делается на базе лабораторных отделений Ноябрьска, Салехарда, Нового Уренгоя и Надыма, а исследование биологического материала за пределами ЯНАО. Диагностика для жительниц региона бесплатная.

Ранее сообщалось, что Ямал станет лидером генетических исследований. Регион готов выступать в качестве заказчика научных исследований и разработок.

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Шесть тысяч будущих мам в ЯНАО прошли диагностику хромосомной патологии плода. Такое исследование помогает на ранних стадиях выявлять тяжелые заболевания у детей, сообщили URA.RU в окружном департаменте здравоохранения. «Пилот был запущен в 2020 году, уже обследовано 6000 женщин. Благодаря генетическому исследованию специалисты могут на раннем этапе определить наличие у будущего ребенка таких тяжелых заболеваний как, например, синдром Дауна или синдром Клайнфельтера», — утончили там. Раньше, чтобы выявить патологии жительницы округа вынуждены были проводить исследование в других регионах. Сейчас забор крови для проведения анализа делается на базе лабораторных отделений Ноябрьска, Салехарда, Нового Уренгоя и Надыма, а исследование биологического материала за пределами ЯНАО. Диагностика для жительниц региона бесплатная. Ранее сообщалось, что Ямал станет лидером генетических исследований. Регион готов выступать в качестве заказчика научных исследований и разработок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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