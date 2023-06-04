Курганцы определили для себя пять новых авто, которые чаще всего покупают. Инфографика

05 июня 2023 в 14:41 Размер текста - 17 +

В Курганской области резко вырос спрос на новые автомобили Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области вырос спрос на новые автомобили LADA, Mitsubishi и другие. О рейтинге самых востребованных машин на местном рынке корреспонденту URA.RU сообщили эксперты платформы «Авито Авто». «В Топ самых востребованных брендов в регионе попали LADA, Mitsubishi, Omada. По спросу лидирует модель LADA Vesta, на чью долю выпало 19% от общего спроса. Средняя стоимость составила 1 350 000 рублей», — рассказали URA.RU аналитики. На втором месте по востребованности находится LADA Granta. Доля спроса на данный автомобиль составила 18% от общего числа и средняя стоимость на рынке 788 000 рублей. На третьем и четвертом месте находятся две модели бренда Mitsubishi — ASX и Outlander соответственно. Цены на них в среднем варьируются от 3 039 000 до 3 356 000 рублей. Рейтинг замыкает LADA Largus с долей спроса в 8%. Средняя стоимость нового автомобиля составила 1 500 000 рублей. Ранее URA.RU писало, что как в Кургане сэкономить на иномарках, пригнав их из Казахстана. Среди фаворитов у граждан — производители из Японии и Китая. В Кургане вырос спрос на новые автомобили URA.RU

В Курганской области вырос спрос на новые автомобили LADA, Mitsubishi и другие. О рейтинге самых востребованных машин на местном рынке корреспонденту URA.RU сообщили эксперты платформы «Авито Авто». «В Топ самых востребованных брендов в регионе попали LADA, Mitsubishi, Omada. По спросу лидирует модель LADA Vesta, на чью долю выпало 19% от общего спроса. Средняя стоимость составила 1 350 000 рублей», — рассказали URA.RU аналитики. На втором месте по востребованности находится LADA Granta. Доля спроса на данный автомобиль составила 18% от общего числа и средняя стоимость на рынке 788 000 рублей. На третьем и четвертом месте находятся две модели бренда Mitsubishi — ASX и Outlander соответственно. Цены на них в среднем варьируются от 3 039 000 до 3 356 000 рублей. Рейтинг замыкает LADA Largus с долей спроса в 8%. Средняя стоимость нового автомобиля составила 1 500 000 рублей. Ранее URA.RU писало, что как в Кургане сэкономить на иномарках, пригнав их из Казахстана. Среди фаворитов у граждан — производители из Японии и Китая.