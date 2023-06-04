04 июня 2023
03 июня 2023

Курганцы определили для себя пять новых авто, которые чаще всего покупают. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской области резко вырос спрос на новые автомобили Фото:

В Курганской области вырос спрос на новые автомобили LADA, Mitsubishi и другие. О рейтинге самых востребованных машин на местном рынке корреспонденту URA.RU сообщили эксперты платформы «Авито Авто».

«В Топ самых востребованных брендов в регионе попали LADA, Mitsubishi, Omada. По спросу лидирует модель LADA Vesta, на чью долю выпало 19% от общего спроса. Средняя стоимость составила 1 350 000 рублей», — рассказали URA.RU аналитики.

На втором месте по востребованности находится LADA Granta. Доля спроса на данный автомобиль составила 18% от общего числа и средняя стоимость на рынке 788 000 рублей. На третьем и четвертом месте находятся две модели бренда Mitsubishi — ASX и Outlander соответственно. Цены на них в среднем варьируются от 3 039 000 до 3 356 000 рублей. Рейтинг замыкает LADA Largus с долей спроса в 8%. Средняя стоимость нового автомобиля составила 1 500 000 рублей.

Ранее URA.RU писало, что как в Кургане сэкономить на иномарках, пригнав их из Казахстана. Среди фаворитов у граждан — производители из Японии и Китая.

В Кургане вырос спрос на новые автомобили
В Кургане вырос спрос на новые автомобили

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В Курганской области вырос спрос на новые автомобили LADA, Mitsubishi и другие. О рейтинге самых востребованных машин на местном рынке корреспонденту URA.RU сообщили эксперты платформы «Авито Авто». «В Топ самых востребованных брендов в регионе попали LADA, Mitsubishi, Omada. По спросу лидирует модель LADA Vesta, на чью долю выпало 19% от общего спроса. Средняя стоимость составила 1 350 000 рублей», — рассказали URA.RU аналитики. На втором месте по востребованности находится LADA Granta. Доля спроса на данный автомобиль составила 18% от общего числа и средняя стоимость на рынке 788 000 рублей. На третьем и четвертом месте находятся две модели бренда Mitsubishi — ASX и Outlander соответственно. Цены на них в среднем варьируются от 3 039 000 до 3 356 000 рублей. Рейтинг замыкает LADA Largus с долей спроса в 8%. Средняя стоимость нового автомобиля составила 1 500 000 рублей. Ранее URA.RU писало, что как в Кургане сэкономить на иномарках, пригнав их из Казахстана. Среди фаворитов у граждан — производители из Японии и Китая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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