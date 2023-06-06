Дым виден практически во всех частях города Фото: Московец Илья © URA.RU

В Тюмени вечером 6 июня произошло возгорание, дым виден практически во всех частях города. Читатели URA.RU прислали в редакцию фотографии и видео с кадрами пожара.

«В Тюмени крупный пожар, огромный столб черного дыма видно практически с любой части города. Предположительно, горит база вторсырья по улице Ветеранов Труда», — сообщили в редакцию очевидцы.

В пресс-службу ГУ МЧС России по Тюменской области направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.