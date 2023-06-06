В Тюмени очевидцы сообщают о крупном пожаре. Фото, видео

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Пожар на складах. Екатеринбург, пожар, тушение огня, огонь
Дым виден практически во всех частях города Фото:

В Тюмени вечером 6 июня произошло возгорание, дым виден практически во всех частях города. Читатели URA.RU прислали в редакцию фотографии и видео с кадрами пожара.

«В Тюмени крупный пожар, огромный столб черного дыма видно практически с любой части города. Предположительно, горит база вторсырья по улице Ветеранов Труда», — сообщили в редакцию очевидцы.

В пресс-службу ГУ МЧС России по Тюменской области направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.

Дым виден во всех частях города
Дым виден во всех частях города

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В Тюмени вечером 6 июня произошло возгорание, дым виден практически во всех частях города. Читатели URA.RU прислали в редакцию фотографии и видео с кадрами пожара. «В Тюмени крупный пожар, огромный столб черного дыма видно практически с любой части города. Предположительно, горит база вторсырья по улице Ветеранов Труда», — сообщили в редакцию очевидцы. В пресс-службу ГУ МЧС России по Тюменской области направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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