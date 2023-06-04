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Тюменец избил знакомого табуреткой, заступившись за сестру

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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Житель Тюменской области расправился с обидчиком сестры Фото:

Жителя Тюменской области Владимира Перевалова суд приговорил к году условного срока за то, что он избил своего знакомого металлической табуреткой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы региона.

«Вечером 28 октября 2022 года Перевалов со своей сестрой находились в доме ее подруги, сожитель которой затеял ссору и начал наносить побои сестре. Перевалов не смог разнять дерущихся и, взяв металлическую табуретку, нанес обидчику два удара по голове, причинив сотрясение головного мозга», — рассказали в суде.

Мужчина был признан виновным по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ. Кроме условного наказания суд приговорил его к испытательному сроку на два года.

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Жителя Тюменской области Владимира Перевалова суд приговорил к году условного срока за то, что он избил своего знакомого металлической табуреткой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы региона. «Вечером 28 октября 2022 года Перевалов со своей сестрой находились в доме ее подруги, сожитель которой затеял ссору и начал наносить побои сестре. Перевалов не смог разнять дерущихся и, взяв металлическую табуретку, нанес обидчику два удара по голове, причинив сотрясение головного мозга», — рассказали в суде. Мужчина был признан виновным по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ. Кроме условного наказания суд приговорил его к испытательному сроку на два года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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