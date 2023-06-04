Тюменец избил знакомого табуреткой, заступившись за сестру

Жителя Тюменской области Владимира Перевалова суд приговорил к году условного срока за то, что он избил своего знакомого металлической табуреткой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы региона.
«Вечером 28 октября 2022 года Перевалов со своей сестрой находились в доме ее подруги, сожитель которой затеял ссору и начал наносить побои сестре. Перевалов не смог разнять дерущихся и, взяв металлическую табуретку, нанес обидчику два удара по голове, причинив сотрясение головного мозга», — рассказали в суде.
Мужчина был признан виновным по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ. Кроме условного наказания суд приговорил его к испытательному сроку на два года.
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