07 июня 2022

Курганские пациенты бегали на костылях и с аппаратами Илизарова. Видео, фото

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Веселые старты. Курган, рнц вто илизарова, забег улыбка
В Центре им. Илизарова прошел традиционный забег «Улыбки» Фото:

В Центре им. Илизарова состоялся традиционный забег на призы кавалера «Ордена улыбки», который не проводился из-за пандемии два года. В нем приняли участие воспитанники детсадов Кургана, пациенты и сотрудники медцентра, передает корреспондент URA.RU.

«Последние два года в связи с эпидемиологической обстановкой в стране Центр Илизарова был вынужден отменять установленную многолетнюю традицию. Сегодня состоялся ХI Кубок по легкой атлетике на призы Кавалера „Ордена Улыбки“. Помимо традиционного забега прошел заезд на самокатах и велопарад», — рассказали в Центре Илизарова.

Все пациенты, участвовавшие в забеге и заезде на колясках, получили медали и дипломы. Сотрудники медцентра вышли на старт с своими семьями. Дистанцию пробежал и руководитель Центра Илизарова Александр Бурцев.

«Орден улыбки» придумали польские дети. Позже он стал международной наградой, которую вручают взрослым за добрые дела. Курганский хирург-ортопед Гавриил Илизаров был награжден «Орденом улыбки» в 1978 году.

ХI Кубок по легкой атлетике на призы кавалера «Ордена Улыбки» в Центре Илизарова начался с велопробега
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В Илизаровском забеге участвовали воспитанники детсадов Кургана
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Участники Илизаровского заезда на колясках порадовались участию в соревнованиях и отличной погоде
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Все пациенты-участники Илизаровского забега, преодолевшие дистанцию, получили награды
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Руководитель Центра Илизарова Александр Бурцев участвовал в забеге сотрудников с женой и детьми
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Илизаровский забег стал праздником для пациентов и гостей, на мероприятии выступили детские танцевальные коллективы и исполнители песен
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В Центре им. Илизарова состоялся традиционный забег на призы кавалера «Ордена улыбки», который не проводился из-за пандемии два года. В нем приняли участие воспитанники детсадов Кургана, пациенты и сотрудники медцентра, передает корреспондент URA.RU. «Последние два года в связи с эпидемиологической обстановкой в стране Центр Илизарова был вынужден отменять установленную многолетнюю традицию. Сегодня состоялся ХI Кубок по легкой атлетике на призы Кавалера „Ордена Улыбки“. Помимо традиционного забега прошел заезд на самокатах и велопарад», — рассказали в Центре Илизарова. Все пациенты, участвовавшие в забеге и заезде на колясках, получили медали и дипломы. Сотрудники медцентра вышли на старт с своими семьями. Дистанцию пробежал и руководитель Центра Илизарова Александр Бурцев. «Орден улыбки» придумали польские дети. Позже он стал международной наградой, которую вручают взрослым за добрые дела. Курганский хирург-ортопед Гавриил Илизаров был награжден «Орденом улыбки» в 1978 году.
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