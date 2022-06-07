В Центре им. Илизарова состоялся традиционный забег на призы кавалера «Ордена улыбки», который не проводился из-за пандемии два года. В нем приняли участие воспитанники детсадов Кургана, пациенты и сотрудники медцентра, передает корреспондент URA.RU.
«Последние два года в связи с эпидемиологической обстановкой в стране Центр Илизарова был вынужден отменять установленную многолетнюю традицию. Сегодня состоялся ХI Кубок по легкой атлетике на призы Кавалера „Ордена Улыбки“. Помимо традиционного забега прошел заезд на самокатах и велопарад», — рассказали в Центре Илизарова.
Все пациенты, участвовавшие в забеге и заезде на колясках, получили медали и дипломы. Сотрудники медцентра вышли на старт с своими семьями. Дистанцию пробежал и руководитель Центра Илизарова Александр Бурцев.
«Орден улыбки» придумали польские дети. Позже он стал международной наградой, которую вручают взрослым за добрые дела. Курганский хирург-ортопед Гавриил Илизаров был награжден «Орденом улыбки» в 1978 году.
ХI Кубок по легкой атлетике на призы кавалера «Ордена Улыбки» в Центре Илизарова начался с велопробега
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В Центре им. Илизарова состоялся традиционный забег на призы кавалера «Ордена улыбки», который не проводился из-за пандемии два года. В нем приняли участие воспитанники детсадов Кургана, пациенты и сотрудники медцентра, передает корреспондент URA.RU. «Последние два года в связи с эпидемиологической обстановкой в стране Центр Илизарова был вынужден отменять установленную многолетнюю традицию. Сегодня состоялся ХI Кубок по легкой атлетике на призы Кавалера „Ордена Улыбки“. Помимо традиционного забега прошел заезд на самокатах и велопарад», — рассказали в Центре Илизарова. Все пациенты, участвовавшие в забеге и заезде на колясках, получили медали и дипломы. Сотрудники медцентра вышли на старт с своими семьями. Дистанцию пробежал и руководитель Центра Илизарова Александр Бурцев. «Орден улыбки» придумали польские дети. Позже он стал международной наградой, которую вручают взрослым за добрые дела. Курганский хирург-ортопед Гавриил Илизаров был награжден «Орденом улыбки» в 1978 году.