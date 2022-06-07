В Центре им. Илизарова прошел традиционный забег «Улыбки» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Центре им. Илизарова состоялся традиционный забег на призы кавалера «Ордена улыбки», который не проводился из-за пандемии два года. В нем приняли участие воспитанники детсадов Кургана, пациенты и сотрудники медцентра, передает корреспондент URA.RU.

«Последние два года в связи с эпидемиологической обстановкой в стране Центр Илизарова был вынужден отменять установленную многолетнюю традицию. Сегодня состоялся ХI Кубок по легкой атлетике на призы Кавалера „Ордена Улыбки“. Помимо традиционного забега прошел заезд на самокатах и велопарад», — рассказали в Центре Илизарова.

Все пациенты, участвовавшие в забеге и заезде на колясках, получили медали и дипломы. Сотрудники медцентра вышли на старт с своими семьями. Дистанцию пробежал и руководитель Центра Илизарова Александр Бурцев.

«Орден улыбки» придумали польские дети. Позже он стал международной наградой, которую вручают взрослым за добрые дела. Курганский хирург-ортопед Гавриил Илизаров был награжден «Орденом улыбки» в 1978 году.

ХI Кубок по легкой атлетике на призы кавалера «Ордена Улыбки» в Центре Илизарова начался с велопробега Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Илизаровском забеге участвовали воспитанники детсадов Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Участники Илизаровского заезда на колясках порадовались участию в соревнованиях и отличной погоде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Все пациенты-участники Илизаровского забега, преодолевшие дистанцию, получили награды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководитель Центра Илизарова Александр Бурцев участвовал в забеге сотрудников с женой и детьми Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Илизаровский забег стал праздником для пациентов и гостей, на мероприятии выступили детские танцевальные коллективы и исполнители песен Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU