07 июня 2023

Бывший чиновник, сравнивший премию мэра со своей, хочет стать главой курганского округа

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носова Александра. Курган, депутат, чиновник, документы, подписание договора, авторучка, рука, Принятие закона
На пост главы Шадринского округа появился еще один претендент Фото:

Бывший начальник административно-технической инспекции Шадринска Курганской области Анатолий Шахов подал документы на конкурс по отбору кандидатов на пост главы Шадринского округа. Об этом экс-чиновник написал 8 июня на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее он сравнивал премию мэра со своей.

«Предоставил в конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должность главы Шадринского муниципального округа необходимый пакет документов. Подготовил программу первоочередных мероприятий по социально-экономическому развитию. Коллеги по ЛДПР одобрили сделанный выбор», — написал Шахов. По его словам, он принял это решение не раздумывая. На сайте окружной администрации указано, что 8 июня — последний день приема документов от потенциальных кандидатов.

Из шадринской администрации Шахов уволился в январе этого года по собственному желанию. Тогда он уточнял, что свою деятельность намерен связать с политической работой в ЛДПР.

Ранее URA.RU писало, что на пост главы Шадринского округа претендует руководитель районной станции по борьбе с болезнями животных, депутат местной думы Дмитрий Жуков. Предыдущий руководитель муниципалитета Сергей Копылов ушел в отставку после масштабных майских пожаров в селе Юлдус и деревни Плоская, в которых огонь уничтожил сотни домов, и погибли люди.

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Бывший начальник административно-технической инспекции Шадринска Курганской области Анатолий Шахов подал документы на конкурс по отбору кандидатов на пост главы Шадринского округа. Об этом экс-чиновник написал 8 июня на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее он сравнивал премию мэра со своей. «Предоставил в конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должность главы Шадринского муниципального округа необходимый пакет документов. Подготовил программу первоочередных мероприятий по социально-экономическому развитию. Коллеги по ЛДПР одобрили сделанный выбор», — написал Шахов. По его словам, он принял это решение не раздумывая. На сайте окружной администрации указано, что 8 июня — последний день приема документов от потенциальных кандидатов. Из шадринской администрации Шахов уволился в январе этого года по собственному желанию. Тогда он уточнял, что свою деятельность намерен связать с политической работой в ЛДПР. Ранее URA.RU писало, что на пост главы Шадринского округа претендует руководитель районной станции по борьбе с болезнями животных, депутат местной думы Дмитрий Жуков. Предыдущий руководитель муниципалитета Сергей Копылов ушел в отставку после масштабных майских пожаров в селе Юлдус и деревни Плоская, в которых огонь уничтожил сотни домов, и погибли люди.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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