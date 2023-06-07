Бывший чиновник, сравнивший премию мэра со своей, хочет стать главой курганского округа

На пост главы Шадринского округа появился еще один претендент Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший начальник административно-технической инспекции Шадринска Курганской области Анатолий Шахов подал документы на конкурс по отбору кандидатов на пост главы Шадринского округа. Об этом экс-чиновник написал 8 июня на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее он сравнивал премию мэра со своей.

«Предоставил в конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должность главы Шадринского муниципального округа необходимый пакет документов. Подготовил программу первоочередных мероприятий по социально-экономическому развитию. Коллеги по ЛДПР одобрили сделанный выбор», — написал Шахов. По его словам, он принял это решение не раздумывая. На сайте окружной администрации указано, что 8 июня — последний день приема документов от потенциальных кандидатов.

Из шадринской администрации Шахов уволился в январе этого года по собственному желанию. Тогда он уточнял, что свою деятельность намерен связать с политической работой в ЛДПР.

Ранее URA.RU писало, что на пост главы Шадринского округа претендует руководитель районной станции по борьбе с болезнями животных, депутат местной думы Дмитрий Жуков. Предыдущий руководитель муниципалитета Сергей Копылов ушел в отставку после масштабных майских пожаров в селе Юлдус и деревни Плоская, в которых огонь уничтожил сотни домов, и погибли люди.