Ветеринар претендует на место главы курганского округа, где в мае сгорело село

01 июня 2023 в 12:34 Размер текста - 17 +

Глава Шадринского округа ушел в отставку 18 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Руководитель Шадринской районной станции по борьбе с болезнями животных, депутат местной думы Дмитрий Жуков будет участвовать в конкурсе на пост главы Шадринского округа. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с властями региона. Жуков подтвердил эту информацию URA.RU. «Представителям областного правительства удалось найти кандидата на пост главы. Им стал Дмитрий Жуков», — рассказал источник. Сам Жуков пояснил URA.RU, что сейчас занимается сбором документов на конкурс. На сайте администрации округа указано, что прием документов от кандидатов на пост главы проходит с 1 по 8 июня. Конкурс состоится 4 июля. 18 мая пост главы округа покинул Сергей Копылов. В том же месяце в округе произошли масштабные пожары в селе Юлдус и деревне Плоской. Во время пожаров погибли люди и сгорели сотни строений. После пожаров происходящим в администрации заинтересовались представители силовых структур и прокуратуры. Источники URA.RU, связанные с региональной властью, отмечали, что представители правительства области не могли найти кандидатов на пост главы.

Руководитель Шадринской районной станции по борьбе с болезнями животных, депутат местной думы Дмитрий Жуков будет участвовать в конкурсе на пост главы Шадринского округа. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с властями региона. Жуков подтвердил эту информацию URA.RU. «Представителям областного правительства удалось найти кандидата на пост главы. Им стал Дмитрий Жуков», — рассказал источник. Сам Жуков пояснил URA.RU, что сейчас занимается сбором документов на конкурс. На сайте администрации округа указано, что прием документов от кандидатов на пост главы проходит с 1 по 8 июня. Конкурс состоится 4 июля. 18 мая пост главы округа покинул Сергей Копылов. В том же месяце в округе произошли масштабные пожары в селе Юлдус и деревне Плоской. Во время пожаров погибли люди и сгорели сотни строений. После пожаров происходящим в администрации заинтересовались представители силовых структур и прокуратуры. Источники URA.RU, связанные с региональной властью, отмечали, что представители правительства области не могли найти кандидатов на пост главы.