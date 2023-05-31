31 мая 2023

Ветеринар претендует на место главы курганского округа, где в мае сгорело село

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение удостоверения депутату областной думы Ильтякову Александру. Курган , кресло, отставка, пустое кресло, глава, глава города, триколор, флаг курганской области, кабинет главы
Глава Шадринского округа ушел в отставку 18 мая Фото:

Руководитель Шадринской районной станции по борьбе с болезнями животных, депутат местной думы Дмитрий Жуков будет участвовать в конкурсе на пост главы Шадринского округа. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с властями региона. Жуков подтвердил эту информацию URA.RU.

«Представителям областного правительства удалось найти кандидата на пост главы. Им стал Дмитрий Жуков», — рассказал источник. Сам Жуков пояснил URA.RU, что сейчас занимается сбором документов на конкурс.

На сайте администрации округа указано, что прием документов от кандидатов на пост главы проходит с 1 по 8 июня. Конкурс состоится 4 июля.

18 мая пост главы округа покинул Сергей Копылов. В том же месяце в округе произошли масштабные пожары в селе Юлдус и деревне Плоской. Во время пожаров погибли люди и сгорели сотни строений. После пожаров происходящим в администрации заинтересовались представители силовых структур и прокуратуры. Источники URA.RU, связанные с региональной властью, отмечали, что представители правительства области не могли найти кандидатов на пост главы.

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Руководитель Шадринской районной станции по борьбе с болезнями животных, депутат местной думы Дмитрий Жуков будет участвовать в конкурсе на пост главы Шадринского округа. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с властями региона. Жуков подтвердил эту информацию URA.RU. «Представителям областного правительства удалось найти кандидата на пост главы. Им стал Дмитрий Жуков», — рассказал источник. Сам Жуков пояснил URA.RU, что сейчас занимается сбором документов на конкурс. На сайте администрации округа указано, что прием документов от кандидатов на пост главы проходит с 1 по 8 июня. Конкурс состоится 4 июля. 18 мая пост главы округа покинул Сергей Копылов. В том же месяце в округе произошли масштабные пожары в селе Юлдус и деревне Плоской. Во время пожаров погибли люди и сгорели сотни строений. После пожаров происходящим в администрации заинтересовались представители силовых структур и прокуратуры. Источники URA.RU, связанные с региональной властью, отмечали, что представители правительства области не могли найти кандидатов на пост главы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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