Ветеринар претендует на место главы курганского округа, где в мае сгорело село

Руководитель Шадринской районной станции по борьбе с болезнями животных, депутат местной думы Дмитрий Жуков будет участвовать в конкурсе на пост главы Шадринского округа. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с властями региона. Жуков подтвердил эту информацию URA.RU.
«Представителям областного правительства удалось найти кандидата на пост главы. Им стал Дмитрий Жуков», — рассказал источник. Сам Жуков пояснил URA.RU, что сейчас занимается сбором документов на конкурс.
На сайте администрации округа указано, что прием документов от кандидатов на пост главы проходит с 1 по 8 июня. Конкурс состоится 4 июля.
18 мая пост главы округа покинул Сергей Копылов. В том же месяце в округе произошли масштабные пожары в селе Юлдус и деревне Плоской. Во время пожаров погибли люди и сгорели сотни строений. После пожаров происходящим в администрации заинтересовались представители силовых структур и прокуратуры. Источники URA.RU, связанные с региональной властью, отмечали, что представители правительства области не могли найти кандидатов на пост главы.
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