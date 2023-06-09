Тюменская область вошла в число регионов лидеров по набору контрактников

Тюменская область вошла в число регионов, лидирующих в выполнении плана по набору военнослужащих по контракту. Об этом сообщил замминистра обороны России Николай Панков.
«Мы продолжаем комплектование войск военнослужащими по контракту. В лучшую сторону по выполнению плана в текущем месяце отмечаются города Москва и Севастополь, Республики Алтай, Башкортостан, Ингушетия, Карачаево-Черкессия, Коми, Тыва, Чечня, Астраханская, Воронежская, Мурманская, Пензенская, Сахалинская, Тюменская и Еврейская автономные области», — сообщил Панков во время селекторного совещания, размещенного в официальном telegram-канале ведомства.
Замминистра обороны отметил, что вместе с ростом числа военнослужащих по контракту, существенно выросло количество желающих защищать страну в добровольческих формированиях. В настоящее время их насчитывается около 40.
Ранее URA.RU сообщало, что за десять дней июня 2023 года на службу по контракту приняли более 13,5 тысяч человек. Это количество превышает в 3,1 раза рекорд апреля 2023 года.
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