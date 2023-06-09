09 июня 2023

Тюменская область вошла в число регионов лидеров по набору контрактников

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, шеврон z, сво, армия россии, штурмовики
Помимо контрактников, растет число желающих вступить в добровольческие формирования Фото:
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Тюменская область вошла в число регионов, лидирующих в выполнении плана по набору военнослужащих по контракту. Об этом сообщил замминистра обороны России Николай Панков.

«Мы продолжаем комплектование войск военнослужащими по контракту. В лучшую сторону по выполнению плана в текущем месяце отмечаются города Москва и Севастополь, Республики Алтай, Башкортостан, Ингушетия, Карачаево-Черкессия, Коми, Тыва, Чечня, Астраханская, Воронежская, Мурманская, Пензенская, Сахалинская, Тюменская и Еврейская автономные области», — сообщил Панков во время селекторного совещания, размещенного в официальном telegram-канале ведомства.

Замминистра обороны отметил, что вместе с ростом числа военнослужащих по контракту, существенно выросло количество желающих защищать страну в добровольческих формированиях. В настоящее время их насчитывается около 40.

Ранее URA.RU сообщало, что за десять дней июня 2023 года на службу по контракту приняли более 13,5 тысяч человек. Это количество превышает в 3,1 раза рекорд апреля 2023 года.

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Тюменская область вошла в число регионов, лидирующих в выполнении плана по набору военнослужащих по контракту. Об этом сообщил замминистра обороны России Николай Панков. «Мы продолжаем комплектование войск военнослужащими по контракту. В лучшую сторону по выполнению плана в текущем месяце отмечаются города Москва и Севастополь, Республики Алтай, Башкортостан, Ингушетия, Карачаево-Черкессия, Коми, Тыва, Чечня, Астраханская, Воронежская, Мурманская, Пензенская, Сахалинская, Тюменская и Еврейская автономные области», — сообщил Панков во время селекторного совещания, размещенного в официальном telegram-канале ведомства. Замминистра обороны отметил, что вместе с ростом числа военнослужащих по контракту, существенно выросло количество желающих защищать страну в добровольческих формированиях. В настоящее время их насчитывается около 40. Ранее URA.RU сообщало, что за десять дней июня 2023 года на службу по контракту приняли более 13,5 тысяч человек. Это количество превышает в 3,1 раза рекорд апреля 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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