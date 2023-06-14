14 июня 2023

В Тюменской области резко изменилась ситуация с природными пожарами

В Тюменской области за сутки ликвидировали 18 природных пожаров
© Служба новостей «URA.RU»
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С 3 апреля на территории Тюменской области действует особый противопожарный режим Фото:
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За прошедшие сутки на территории Тюменской области были ликвидированы 18 природных пожаров. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. Ранее агентство писало о том, что из-за большого количества природных пожаров, в регионе серьезно пострадали некоторые села.

«18 природных пожаров ликвидированы в Тюменской области за сутки. К тушению огня привлечены 319 человек и 109 единиц техники», — указано в сообщении Инфоцентра.

Там добавили, что по данным на 15 июня, в Тюменской области продолжают действовать 2 лесных и 12 ландшафтных пожаров. Продолжается авиационное и наземное патрулирование лесов.

Ранее агентство писало о том, что 3 апреля в Тюменской области был введен особый противопожарный режим. Жителям и гостям региона категорически запрещено посещать леса, запускать фейерверки, разводить костры и готовить пищу на открытом огне.

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За прошедшие сутки на территории Тюменской области были ликвидированы 18 природных пожаров. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. Ранее агентство писало о том, что из-за большого количества природных пожаров, в регионе серьезно пострадали некоторые села. «18 природных пожаров ликвидированы в Тюменской области за сутки. К тушению огня привлечены 319 человек и 109 единиц техники», — указано в сообщении Инфоцентра. Там добавили, что по данным на 15 июня, в Тюменской области продолжают действовать 2 лесных и 12 ландшафтных пожаров. Продолжается авиационное и наземное патрулирование лесов. Ранее агентство писало о том, что 3 апреля в Тюменской области был введен особый противопожарный режим. Жителям и гостям региона категорически запрещено посещать леса, запускать фейерверки, разводить костры и готовить пищу на открытом огне.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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