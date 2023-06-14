14 июня 2023

«Сибинтел-Холдинг» вложит в экономику Тюменской области десятки миллиардов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Компания «Сибинтел-Холдинг» инвестирует в развитие Тюменской области 30 млрд рублей Фото:

Компания «Сибинтел-Холдинг» планирует инвестировать в развитие экономики Тюменской области около 30 млрд рублей. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Моор.

«„Сибинтел-Холдинг“ намерен инвестировать в экономику Тюменской области в ближайшие пять лет порядка 30 млрд рублей. Соглашение о намерениях по реализации инвестиционных проектов подписали с генеральным директором компании Владимиром Шевчиком», — сообщил глава региона в своем telegram-канале.

Он добавил, что холдинг планирует вложить деньги в реконструкцию птицефабрики «Пышминская», термальный комплекс Тюмени, строительство туристических объектов и т. д. Правительство региона будет оказывать инвесторам всестороннюю поддержку.

Ранее агентство писало о том, что Тюменская область заключила соглашение о сотрудничестве с Запорожской областью. Планируется, что регионы будут вести совместную работу в различных сферах: от проектов в экономике и промышленности до молодежной политики и охраны окружающей среды.

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Компания «Сибинтел-Холдинг» планирует инвестировать в развитие экономики Тюменской области около 30 млрд рублей. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Моор. «„Сибинтел-Холдинг“ намерен инвестировать в экономику Тюменской области в ближайшие пять лет порядка 30 млрд рублей. Соглашение о намерениях по реализации инвестиционных проектов подписали с генеральным директором компании Владимиром Шевчиком», — сообщил глава региона в своем telegram-канале. Он добавил, что холдинг планирует вложить деньги в реконструкцию птицефабрики «Пышминская», термальный комплекс Тюмени, строительство туристических объектов и т. д. Правительство региона будет оказывать инвесторам всестороннюю поддержку. Ранее агентство писало о том, что Тюменская область заключила соглашение о сотрудничестве с Запорожской областью. Планируется, что регионы будут вести совместную работу в различных сферах: от проектов в экономике и промышленности до молодежной политики и охраны окружающей среды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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