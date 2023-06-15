Тюменцы рассказали, где в регионе водятся караси, чебак и язь Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Тюменские рыбаки продолжают в социальных сетях хвастаться своим уловом и трофеями. Фотографии жители региона выкладывают в группе «Рыбалка в Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте». Агентство URA.RU составило список лучших мест для рыбной ловли по мнению тюменцев.

«Сегодня опять первая деревня Ярковского района, Тобольского направления, маленько выкормил, салапинка и два пакета казенки, два опарыша», — поделился тюменец Александр Князев в группе для любителей рыбной ловли. Житель также добавил, что здесь водятся караси, подлещик, чебак и язь.

Тюменцы рассказали, что карася также можно поймать в районе деревни Мотуши, на озерах Грязном и Большом Тарманском. Часто тюменцы выбирают для рыбной ловли район Нижней Тавды. «Добрый вечер. Нижняя Тавда, язь шел ночью, днем одолела мелочь. Наживка кукуруза», — написал пользователь Виктор.

Также жители отправляются на рыбалку на реку Туру. Как рассказал тюменец Газинур Сафаров, здесь водятся язь, чебак, ерш. «Были на Туре возле Есаулова. Был язь, чебак, лещ, ерш, карась, щука. Все на донку на червя и опарыша», — поделился местный житель.