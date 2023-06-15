В Кургане озвучили количество стобалльников ЕГЭ по русскому языку

Высший результат ЕГЭ по русскому языку показали 11 школьников выпускных классов курганских школ. Об этом сообщили в департаменте образования региона.
«На высший балл написали ЕГЭ по русскому языку 11 выпускников Курганской области», — сообщается на сайте департамента. Еще почти две сотни учеников сдали тестирование с результатом 90 баллов и выше.
В настоящий момент после проведения трех экзаменов в регионе насчитывается 16 учеников выпускных классов, сдавших ЕГЭ на 100 баллов. В руководстве департамента отметили, что экзамены по русскому языку и литературе курганские школьники всегда сдавали хорошо.
Ранее URA.RU сообщало, что в регионе увеличилось число стобалльников по итогам ЕГЭ. В городе Шадринске экзамен с высшим баллом сдали трое школьников.
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