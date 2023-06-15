15 июня 2023

В Кургане озвучили количество стобалльников ЕГЭ по русскому языку

В Курганской области 11 школьников сдали ЕГЭ по русскому языку на высший балл
© Служба новостей «URA.RU»
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ЕГЭ. Курган, егэ, экзамен, школа
Курганцам назвали число стобалльников по русскому языку Фото:

Высший результат ЕГЭ по русскому языку показали 11 школьников выпускных классов курганских школ. Об этом сообщили в департаменте образования региона.

«На высший балл написали ЕГЭ по русскому языку 11 выпускников Курганской области», — сообщается на сайте департамента. Еще почти две сотни учеников сдали тестирование с результатом 90 баллов и выше.

В настоящий момент после проведения трех экзаменов в регионе насчитывается 16 учеников выпускных классов, сдавших ЕГЭ на 100 баллов. В руководстве департамента отметили, что экзамены по русскому языку и литературе курганские школьники всегда сдавали хорошо.

Ранее URA.RU сообщало, что в регионе увеличилось число стобалльников по итогам ЕГЭ. В городе Шадринске экзамен с высшим баллом сдали трое школьников.

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Высший результат ЕГЭ по русскому языку показали 11 школьников выпускных классов курганских школ. Об этом сообщили в департаменте образования региона. «На высший балл написали ЕГЭ по русскому языку 11 выпускников Курганской области», — сообщается на сайте департамента. Еще почти две сотни учеников сдали тестирование с результатом 90 баллов и выше. В настоящий момент после проведения трех экзаменов в регионе насчитывается 16 учеников выпускных классов, сдавших ЕГЭ на 100 баллов. В руководстве департамента отметили, что экзамены по русскому языку и литературе курганские школьники всегда сдавали хорошо. Ранее URA.RU сообщало, что в регионе увеличилось число стобалльников по итогам ЕГЭ. В городе Шадринске экзамен с высшим баллом сдали трое школьников.
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