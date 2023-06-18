Производители сидра попросили установить минимальную цену на напиток

19 июня 2023 в 03:06 Размер текста - 17 +

Пивоваренные компании эту инициативу раскритиковали Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Массовое отравление сидром в регионах России Национальная Ассоциация производителей традиционного сидра совместно с производителями продукции выступили с предложением установить минимальную розничную цену (МРЦ) на этот напиток. Об этом говорится в их обращении к президенту России Владимиру Путину. Введение МРЦ на этот напиток является вынужденной, но необходимой мерой, считает директор по производству компании «Красный пивовар» (также выпускает сидр) Елена Тюкина, передают «Ведомости». По ее мнению, повышение цены хотя бы до 150 рублей за 1 литр приведет к тому, что производителям станет невыгодно продавать контрафактную дешевую продукцию, в результате чего россияне перейдут на более известный и качественный продукт. МРЦ нужна для создания барьера от недобросовестных производителей, добавил основатель сидродельни «Яблочный спас» Алексей Небольсин. Ранее исследователи NielsenIQ отметили, что в России выросло потребление сидра. Согласно статистике, в первые месяцы 2023 года сидр стал лидером по темпам роста продаж среди алкогольных категорий. В начале июня в Димитровграде Ульяновской области погибли люди после употребления напитка. После этого в России полностью заблокировали перемещение производимого компанией «Анди» сидра «Мистер сидр». В результате лабораторных исследований в изъятом суррогатном сидре нашли метанол и этилбутират. Позднее стало известно о том, что в Ульяновске на два месяца арестовали подозреваемого в производстве суррогатного сидра. Роспотребнадзор изъял 66,5 тысячи литров пивного напитка «Мистер сидр» по всей России, из-за которого пострадало порядка 100 человек по всей стране, 36 из них скончались. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Национальная Ассоциация производителей традиционного сидра совместно с производителями продукции выступили с предложением установить минимальную розничную цену (МРЦ) на этот напиток. Об этом говорится в их обращении к президенту России Владимиру Путину. Введение МРЦ на этот напиток является вынужденной, но необходимой мерой, считает директор по производству компании «Красный пивовар» (также выпускает сидр) Елена Тюкина, передают «Ведомости». По ее мнению, повышение цены хотя бы до 150 рублей за 1 литр приведет к тому, что производителям станет невыгодно продавать контрафактную дешевую продукцию, в результате чего россияне перейдут на более известный и качественный продукт. МРЦ нужна для создания барьера от недобросовестных производителей, добавил основатель сидродельни «Яблочный спас» Алексей Небольсин. Ранее исследователи NielsenIQ отметили, что в России выросло потребление сидра. Согласно статистике, в первые месяцы 2023 года сидр стал лидером по темпам роста продаж среди алкогольных категорий. В начале июня в Димитровграде Ульяновской области погибли люди после употребления напитка. После этого в России полностью заблокировали перемещение производимого компанией «Анди» сидра «Мистер сидр». В результате лабораторных исследований в изъятом суррогатном сидре нашли метанол и этилбутират. Позднее стало известно о том, что в Ульяновске на два месяца арестовали подозреваемого в производстве суррогатного сидра. Роспотребнадзор изъял 66,5 тысячи литров пивного напитка «Мистер сидр» по всей России, из-за которого пострадало порядка 100 человек по всей стране, 36 из них скончались.