Житель ЯНАО избил полицейского металлической трубой

Жителя Лабытнанги будут судить за нападение на полицейского Фото: Московец Илья © URA.RU

В Лабытнанги (ЯНАО) местный житель во время празднования день рождения поссорился с женой и нанес ей побои. Пострадавшая была доставлена в приемный покой горбольницы, для ее опроса был вызван участковый, которому муж пострадавшей нанес несколько ударов металлической трубой, сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ.

«В Лабытнанги местный житель, празднуя свой день рождения, в ходе застолья нанес побои супруге. Сообщение о произошедшем поступило в полицию из приемного отделения больницы, куда женщина была доставлена с травмами. Прибывшему по адресу участковому уполномоченному полиции правонарушитель оказал сопротивление и нанес удар металлической трубой в область головы, причинив телесные повреждения», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело за применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Расследование по делу завершено, материалы отправлены в суд.