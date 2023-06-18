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Житель ЯНАО избил полицейского металлической трубой

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГИБДД на дежурстве. Екатеринбург, автомобиль дпс, полиция, гибдд, дпс, дорожная безопасность
Жителя Лабытнанги будут судить за нападение на полицейского Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) местный житель во время празднования день рождения поссорился с женой и нанес ей побои. Пострадавшая была доставлена в приемный покой горбольницы, для ее опроса был вызван участковый, которому муж пострадавшей нанес несколько ударов металлической трубой, сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ.

«В Лабытнанги местный житель, празднуя свой день рождения, в ходе застолья нанес побои супруге. Сообщение о произошедшем поступило в полицию из приемного отделения больницы, куда женщина была доставлена с травмами. Прибывшему по адресу участковому уполномоченному полиции правонарушитель оказал сопротивление и нанес удар металлической трубой в область головы, причинив телесные повреждения», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело за применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Расследование по делу завершено, материалы отправлены в суд.

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В Лабытнанги (ЯНАО) местный житель во время празднования день рождения поссорился с женой и нанес ей побои. Пострадавшая была доставлена в приемный покой горбольницы, для ее опроса был вызван участковый, которому муж пострадавшей нанес несколько ударов металлической трубой, сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ. «В Лабытнанги местный житель, празднуя свой день рождения, в ходе застолья нанес побои супруге. Сообщение о произошедшем поступило в полицию из приемного отделения больницы, куда женщина была доставлена с травмами. Прибывшему по адресу участковому уполномоченному полиции правонарушитель оказал сопротивление и нанес удар металлической трубой в область головы, причинив телесные повреждения», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО. В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело за применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Расследование по делу завершено, материалы отправлены в суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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