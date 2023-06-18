Губернатор Вадим Шумков стал меньше критиковать своих заместителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков стал сдержанней критиковать своих заместителей, чтобы не спровоцировать увольнений. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к региональным властям.

«Один из замов губернатора намеревается уйти с должности, но найти кандидата на этот пост будет сложно. Это и останавливает Шумкова от резких замечаний», — отметили собеседники агентства. Инсайдеры уточнили, к примеру, после увольнения Владислава Кузнецова из курганского правительства (сейчас ио главы Чукотки) от должности политического зама отказались 30 человек.

«Место предлагали участникам программы „Лидеры России“ по всей стране. Всех их отпугнули слабая экономика региона и репутация губернатора, которого считают резким управленцем», — добавили источники. Кандидата искали почти год. В итоге курировать внутреннюю политику доверили первому замгубернатора Оксане Куташи.

В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в начале февраля с должности замгубернатора по социальной политике ушла Лариса Кокорина. Сейчас она является советником главы региона. В мае в курганском правительстве ввели новую должность — замгубернатора, который отвечает за вопросы безопасности и поддержки СВО. Пост занял Станислав Носков.