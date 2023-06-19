Курганские власти выделяют недостаточно денег на борьбу с пожарами

На борьбу с пожарами в курганских лесах выделяют недостаточно средств Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

Курганская прокуратура на коллегии обсудила причины, по которым властям не удается предупреждать лесные пожары. Среди прочих была названа неполнота финансирования мер для борьбы с огнем, сообщается на сайте областной прокуратуры.

«Отмечаются факты неполноты финансирования мероприятий по борьбе с природными пожарами, отсутствия необходимого штата сотрудников лесопожарных формирований, недостаточности систем выявления возгораний и пожарных водоемов, бездействия уполномоченных органов», — заметили на коллегии, обсуждая использование и охрану лесов. Также было подмечено, что деятельность органов госвласти и местного самоуправления активизируется лишь после осложнения пожароопасной обстановки.

В ходе совещания надзорного ведомства уточнили, что недостатки при проведении противопожарных мер повторяются из года в год. «Работы по устройству противопожарных минерализованных полос, проведению профилактических контролируемых противопожарных выжиганий сухой растительности, созданию и содержанию противопожарных заслонов <…> проводятся ненадлежащим образом», — отметили в прокуратуре.

Ранее URA.RU сообщало, что МЧС и прокуратура предупреждали местные органы самоуправления о нарушениях при проведении противопожарных мер. После проверок в Курганской области случились разрушительные пожары, в которых погиб 21 человек и сгорело более 5000 домов. Повторная проверка показала, что нарушения в ряде районов так и не были устранены.